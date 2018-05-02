В Туле возле Суворовского училища дежурят пожарные

Фото очевидца.

2 мая напротив Тульского суворовского училища загорелось поле. Об этом в редакцию Myslo сообщили очевидцы. Происшествие случилось рядом со стройкой, где возводят парк «Патриот».

На месте работают пожарные расчеты.

Прошлогодняя трава — не мусор! Трава перегнивает и удобряет землю. При поджоге гибнет вся полезная микрофлора почвы. После пала успешно выживает только самая грубая трава и бурьян. Выжигание травы вызывает гибель насекомых, истребляющих вредителей сада и огорода. С выжженных мест уходят птицы, потерявшие свои гнезда. На месте поджога нормальная жизнь растений и насекомых восстанавливается лишь через 5−6 лет, а часто не восстанавливается вообще! Пал сухой травы приводит к лесным и торфяным пожарам.

Поджог травы и сжигание мусора в необорудованных местах, согласно ст. 20.4 ч. 1 КОАП РФ влечет наложение административного штрафа:

на граждан в размере от 2 000 до 3 000 руб.

на должностных лиц от 6 000 до 15 000 руб.

на юридических лиц от 150 000 до 200 000 руб.

Согласно ст. 8.32 КОАП РФ ч.1 нарушение правил пожарной безопасности в лесах — влечет предупреждение или наложение административного штрафа:

на граждан в размере от 1 500 до 3 000 рублей;

на должностных лиц от 10 000 до 20 000 рублей;

на юридических лиц — от 50 000 до 200 000 рублей.

Согласно ч. 2 выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, влечет наложение административного штрафа:

на граждан в размере от 3 000 до 4 000 рублей;

на должностных лиц от 15 000 до 25 000 рублей;

на юридических лиц от 150 000 до 200 000 рублей.

Если видите начинающийся пал — остановитесь и примите меры. Группой людей пал потушить несложно — сначала необходимо потушить небольшой участок, разрывая кольцо огня, затем идти в ряд вдоль линии огня так, чтобы ветер нес пламя и жар в противоположную сторону, резкими ударами сбивать пламя большой и тяжелой тряпкой (мешковина, кусок одеяла, старая плотная куртка). Те, кто идут сзади, следят, чтобы трава снова не загорелась и тушат небольшие очаги. Одежда нужна рабочая, плотная, не из синтетики, обувь — закрытая, на толстой подошве.

Если горит высокая сухая трава в ветреную погоду, пламя идет высокой стеной — не пытайтесь тушить самостоятельно. Позвоните в службу спасения 101 или 112, опишите местность, ориентиры и подождите их приезда в безопасном месте.