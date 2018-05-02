Администрация Тулы о подъеме воды в р. Воронка: Ситуация под контролем

Фото https://twitter.com/julia_htrf.

В пресс-службе администрации Тулы прокомментировали ситуацию с подъемом уровня воды в реке Воронка. Напомним, тулячка в своем твиттере опубликовала фотографии подтопленных участков.

- Ситуация находится под контролем. Специалисты ЕДДС неоднократно выезжали на место. В настоящее время уровень воды составляет 70 см, шлюзы открыты на 40 см.

В администрации отметили, что перенакопление воды произошло из-за сильного ливня.

@Avilov_E @Tularegion71 Кто-нибудь в городе в курсе, что на водохранилище КМЗ шлюзы открыты на 50 и Воронка поднялась почти на 1,5 метра? pic.twitter.com/aFqW9HDUfv — Юлия (@julia_htrf) 1 мая 2018 г.

Ситуацию также прокомментировал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тульской области (по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций) – начальник Управления гражданской защиты полковник Борис Вячеславович Шовкун.