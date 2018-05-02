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Администрация Тулы о подъеме воды в р. Воронка: Ситуация под контролем
Фото https://twitter.com/julia_htrf.

Администрация Тулы о подъеме воды в р. Воронка: Ситуация под контролем

Перенакопление воды произошло из-за сильного ливня.

В пресс-службе администрации Тулы прокомментировали ситуацию с подъемом уровня воды в реке Воронка. Напомним, тулячка в своем твиттере опубликовала фотографии подтопленных участков.

- Ситуация находится под контролем. Специалисты ЕДДС неоднократно выезжали на место. В настоящее время уровень воды составляет 70 см, шлюзы открыты на 40 см.

В администрации отметили, что перенакопление воды произошло из-за сильного ливня.

Ситуацию также прокомментировал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тульской области (по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций) – начальник Управления гражданской защиты полковник Борис Вячеславович Шовкун.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:16 +2
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