Тулячка: «Уровень воды в р. Воронка поднялся почти на 1,5 метра. Подтопило участки!»

Фото https://twitter.com/julia_htrf.

Тулячка Юлия написала в своем твиттере, что в реке Воронка уровень воды поднялся почти на 1,5 метра.

@Avilov_E @Tularegion71 Кто-нибудь в городе в курсе, что на водохранилище КМЗ шлюзы открыты на 50 и Воронка поднялась почти на 1,5 метра? pic.twitter.com/aFqW9HDUfv — Юлия (@julia_htrf) 1 мая 2018 г.

По словам Юлии, у соседей уже вода подтопила участок.

- ...судя по потокам воды в косогорском лесу, шлюзы открыли больше нормы без предупреждения, - пишет Юлия.

Верхняя плотина на Воронке- один сегмент открыт на 50. pic.twitter.com/zgUBjyqDWw — Юлия (@julia_htrf) 1 мая 2018 г.

Городская администрация ответила тулячке в твиттере, что специалист даст ответ по этому случаю 3 мая.