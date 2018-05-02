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Тулячка: «Уровень воды в р. Воронка поднялся почти на 1,5 метра. Подтопило участки!»
Фото https://twitter.com/julia_htrf.

Тулячка: «Уровень воды в р. Воронка поднялся почти на 1,5 метра. Подтопило участки!»

Женщина бьет тревогу.

Тулячка Юлия написала в своем твиттере, что в реке Воронка уровень воды поднялся почти на 1,5 метра.

 

По словам Юлии, у соседей уже вода подтопила участок.

- ...судя по потокам воды в косогорском лесу, шлюзы открыли больше нормы без предупреждения, - пишет Юлия.

Городская администрация ответила тулячке в твиттере, что специалист даст ответ по этому случаю 3 мая.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:21 +3
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