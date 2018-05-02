Фото https://twitter.com/julia_htrf.
Тулячка: «Уровень воды в р. Воронка поднялся почти на 1,5 метра. Подтопило участки!»
Женщина бьет тревогу.
Тулячка Юлия написала в своем твиттере, что в реке Воронка уровень воды поднялся почти на 1,5 метра.
@Avilov_E @Tularegion71 Кто-нибудь в городе в курсе, что на водохранилище КМЗ шлюзы открыты на 50 и Воронка поднялась почти на 1,5 метра? pic.twitter.com/aFqW9HDUfv— Юлия (@julia_htrf) 1 мая 2018 г.
По словам Юлии, у соседей уже вода подтопила участок.
- ...судя по потокам воды в косогорском лесу, шлюзы открыли больше нормы без предупреждения, - пишет Юлия.
Верхняя плотина на Воронке- один сегмент открыт на 50. pic.twitter.com/zgUBjyqDWw— Юлия (@julia_htrf) 1 мая 2018 г.
Городская администрация ответила тулячке в твиттере, что специалист даст ответ по этому случаю 3 мая.
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