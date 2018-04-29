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В Тульской области 251 человек оштрафован за пал травы и поджог мусора

В Тульской области 251 человек оштрафован за пал травы и поджог мусора

Штрафы варьируются от 2000 до 500 000 рублей.

В Тульской области 19 апреля введен особый противопожарный режим. В пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области сообщили, что с 23 по 29 апреля подразделениями пожарной охраны осуществлено более 400 выездов на тушение сухой растительности и более 170 выездов на тушение мусора.
 
В ведомстве подчеркивают, что большинство загораний возникает по вине человека, в том числе из-за несоблюдения установленных правил пожарной безопасности. 
 
Напоминаем, что введение особого противопожарного режима предусматривает ряд ограничительных мер, в том числе - не допускается любые палы травы, сжигание мусора, разведение костров.
Ведомство во взаимодействии с администрацией муниципальных образований, Государственного учреждения Тульской области «Управление противопожарной службы», МВД России по Тульской области, лесничеств, добровольной пожарной охраны реализуется комплекс противопожарных мероприятий:
 
- патрулирование территорий муниципальных образований, в том числе традиционных мест отдыха граждан, примыкающих к лесам и расположенным в лесопарковой зоне; 
- силы, привлекаемые к тушению пожаров, переведены в режим повышенной готовности;
- осуществляется информирование населения о выполнении мер пожарной безопасности, в том числе путем проведения сходов;
- распространяется наглядная агитация по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности и действиям при обнаружении пожара.
 
Главам администраций муниципальных образований рекомендовано дополнительно создать защитные минерализованные полосы на территориях своих поселений со стороны лесных угодий и полей, убрать вблизи жилых домов сухую траву и мусор.
Ежедневно проводится мониторинг пожарной обстановки с использованием беспилотных летательных аппаратов. 
Сотрудниками надзорных органов применяются меры по пресечению нарушений требований пожарной безопасности. Так, с начала апреля текущего года составлен 251 протокол об административном правонарушении (149 – по факту сжигания сухой травянистой растительности, 142 – за сжигание мусора), из них: в отношении юридических лиц – 1, в отношении должностных лиц администраций муниципальных образований – 21, в отношении должностных лиц организаций – 19, в отношении граждан - 210.
 
В связи с введением особого противопожарного режима штраф на граждан за нарушение требований пожарной безопасности составляет от двух до четырех тысяч рублей, на должностных лиц - от пятнадцати до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц – от четырехсот до пятисот тысяч рублей.
 
Уважаемые жители Тулы и Тульской области!
 
Предупреждаем - травяные палы весьма опасны, особенно в ветреную погоду. 
Остановить разгоревшуюся сухую траву непросто. Увеличивается опасность перехода огня на строения и лесные массивы.
В целях недопущения подобных ситуаций соблюдайте ряд основных требований:
- регулярно проводите уборку мусора и покос травы на земельных участках, расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан; 
- не допускайте сжигание мусора, а также разведение костров на полях.
 
При обнаружении горения необходимо как можно быстрее оповестить пожарную охрану  - сообщить о найденном очаге возгорания и как туда проехать.
 
Если это начинающееся горение можно постараться ликвидировать загорание самостоятельно. Если это не удалось сделать, немедленно покиньте опасную зону и сообщите о загорании в единую службу спасения по телефонам «101» или «112».
сегодня, в 11:28 +2
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