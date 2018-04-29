В Тульской области 251 человек оштрафован за пал травы и поджог мусора

В Тульской области 19 апреля введен особый противопожарный режим. В пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области сообщили, что с 23 по 29 апреля подразделениями пожарной охраны осуществлено более 400 выездов на тушение сухой растительности и более 170 выездов на тушение мусора.

В ведомстве подчеркивают, что большинство загораний возникает по вине человека, в том числе из-за несоблюдения установленных правил пожарной безопасности.

Напоминаем, что введение особого противопожарного режима предусматривает ряд ограничительных мер, в том числе - не допускается любые палы травы, сжигание мусора, разведение костров.

Ведомство во взаимодействии с администрацией муниципальных образований, Государственного учреждения Тульской области «Управление противопожарной службы», МВД России по Тульской области, лесничеств, добровольной пожарной охраны реализуется комплекс противопожарных мероприятий:

- патрулирование территорий муниципальных образований, в том числе традиционных мест отдыха граждан, примыкающих к лесам и расположенным в лесопарковой зоне;

- силы, привлекаемые к тушению пожаров, переведены в режим повышенной готовности;

- осуществляется информирование населения о выполнении мер пожарной безопасности, в том числе путем проведения сходов;

- распространяется наглядная агитация по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности и действиям при обнаружении пожара.

Главам администраций муниципальных образований рекомендовано дополнительно создать защитные минерализованные полосы на территориях своих поселений со стороны лесных угодий и полей, убрать вблизи жилых домов сухую траву и мусор.

Ежедневно проводится мониторинг пожарной обстановки с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Сотрудниками надзорных органов применяются меры по пресечению нарушений требований пожарной безопасности. Так, с начала апреля текущего года составлен 251 протокол об административном правонарушении (149 – по факту сжигания сухой травянистой растительности, 142 – за сжигание мусора), из них: в отношении юридических лиц – 1, в отношении должностных лиц администраций муниципальных образований – 21, в отношении должностных лиц организаций – 19, в отношении граждан - 210.

В связи с введением особого противопожарного режима штраф на граждан за нарушение требований пожарной безопасности составляет от двух до четырех тысяч рублей, на должностных лиц - от пятнадцати до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц – от четырехсот до пятисот тысяч рублей.

Уважаемые жители Тулы и Тульской области!

Предупреждаем - травяные палы весьма опасны, особенно в ветреную погоду.

Остановить разгоревшуюся сухую траву непросто. Увеличивается опасность перехода огня на строения и лесные массивы.

В целях недопущения подобных ситуаций соблюдайте ряд основных требований:

- регулярно проводите уборку мусора и покос травы на земельных участках, расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан;

- не допускайте сжигание мусора, а также разведение костров на полях.

При обнаружении горения необходимо как можно быстрее оповестить пожарную охрану - сообщить о найденном очаге возгорания и как туда проехать.

Если это начинающееся горение можно постараться ликвидировать загорание самостоятельно. Если это не удалось сделать, немедленно покиньте опасную зону и сообщите о загорании в единую службу спасения по телефонам «101» или «112».