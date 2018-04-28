В воскресенье в администрации Тулы дежурит Иван Яковлев

По всем имеющимся вопросам жители могут обращаться в ЕДДС.

В воскресенье, 29 апреля, за порядком в Туле следит заместитель начальника по жизнеобеспечению главного управления администрации по Пролетарскому территориальному округу Иван Яковлев.

В понедельник, 30 апреля, на дежурство заступит начальник главного управления по Привокзальному территориальному округу Евгений Пятисоцков.