В воскресенье в администрации Тулы дежурит Иван Яковлев
По всем имеющимся вопросам жители могут обращаться в ЕДДС.
В воскресенье, 29 апреля, за порядком в Туле следит заместитель начальника по жизнеобеспечению главного управления администрации по Пролетарскому территориальному округу Иван Яковлев.
В понедельник, 30 апреля, на дежурство заступит начальник главного управления по Привокзальному территориальному округу Евгений Пятисоцков.
По всем вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 47-20-34, 47-20-37, 1391.
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