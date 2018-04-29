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В Туле на пл. Ленина прошла репетиция парада Победы
фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле на пл. Ленина прошла репетиция парада Победы

Впереди еще три. Все они пройдут в выходные дни.

 
Репетиции пройдут на площади Ленина 30 апреля, 2 мая и 6 мая. Время проведения – с 10:00 до 12:00.
 
9 Мая по главной площади Тулы парадным маршем пройдут 1068 представителей силовых структур. Среди них сводные батальоны Главного управления МЧС России по Тульской области, Тульского спасательного Центра, Управления Федеральной службы судебных приставов, сводный военный оркестр Тульского гарнизона, а также воспитанники суворовского училища, кадеты корпуса «Первомайский» и др.
 
Механизированная колонна будет включать 50 единиц военной техники, в том числе и разработки тульских оборонных предприятий. Во время движения Бессмертного полка в тульском небе фигуры высшего пилотажа выполнят пять самолетов группы «Русские Витязи».

В 22.00 ночное небо украсит праздничный фейерверк — будет произведено 30 залпов и 450 салютных выстрелов.

 

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В Туле на пл. Ленина прошла репетиция парада Победы, Фото: 1
В Туле на пл. Ленина прошла репетиция парада Победы, Фото: 2
В Туле на пл. Ленина прошла репетиция парада Победы, Фото: 3
В Туле на пл. Ленина прошла репетиция парада Победы, Фото: 4
В Туле на пл. Ленина прошла репетиция парада Победы, Фото: 5
В Туле на пл. Ленина прошла репетиция парада Победы, Фото: 6
В Туле на пл. Ленина прошла репетиция парада Победы, Фото: 7
В Туле на пл. Ленина прошла репетиция парада Победы, Фото: 8
В Туле на пл. Ленина прошла репетиция парада Победы, Фото: 9
В Туле на пл. Ленина прошла репетиция парада Победы, Фото: 10
В Туле на пл. Ленина прошла репетиция парада Победы, Фото: 11
В Туле на пл. Ленина прошла репетиция парада Победы, Фото: 12
В Туле на пл. Ленина прошла репетиция парада Победы, Фото: 13
В Туле на пл. Ленина прошла репетиция парада Победы, Фото: 14
В Туле на пл. Ленина прошла репетиция парада Победы, Фото: 15
В Туле на пл. Ленина прошла репетиция парада Победы, Фото: 16
В Туле на пл. Ленина прошла репетиция парада Победы, Фото: 17
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