Канализацию в общежитии на Веневском шоссе прочистили

Фото из архива MySlo

Напомним, ранее мы сообщили о том, что забитый канализационный колодец буквально не даёт дышать жителям дома № 10 на Веневском шоссе.

Засор образовался около десяти дней назад – туляки обращались и в управляющую компанию и в «Тулагорводоканал», но устранять проблему коммунальщики не спешили.

Канализационные сети в этом районе относятся к заводу «Штамп» и не числятся на балансе города. Как сообщили в пресс-службе администрации города, сегодня на месте проведены все необходимые работы по прочистке колодца, засор полностью устранён.