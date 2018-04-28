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Канализацию в общежитии на Веневском шоссе прочистили
Фото из архива MySlo

Канализацию в общежитии на Веневском шоссе прочистили

Все необходимые работы завершены, причина затопления колодца устранена.

Напомним, ранее мы сообщили о том, что забитый канализационный колодец буквально не даёт дышать жителям дома № 10 на Веневском шоссе.

Засор образовался около десяти дней назад – туляки обращались и в управляющую компанию и в «Тулагорводоканал», но устранять проблему коммунальщики не спешили.

Канализационные сети в этом районе относятся к заводу «Штамп» и не числятся на балансе города. Как сообщили в пресс-службе администрации города, сегодня на месте проведены все необходимые работы по прочистке колодца, засор полностью устранён.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:23 +2
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