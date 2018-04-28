Авария на Масловском водозаборе: «Тулагорводоканал» сделает перерасчет платы абонентам

Напомним, в ночь с 21 на 22 апреля в Туле во время урагана молния попала в опору ЛЭП, в результате чего произошло короткое замыкание на Масловском водозаборе, а после последовал гидроудар. В итоге был поврежден участок трубопровода диаметром 800 мм.

Из-за аварии жители южной части города оставались целый день без воды.

- АО«Тулагорводоканал» произведет перерасчет платы за холодное водоснабжение и водоотведение в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354, в платежных документах за май 2018 г, - сообщается на сайте компании.