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Авария на Масловском водозаборе: «Тулагорводоканал» сделает перерасчет платы абонентам

Авария на Масловском водозаборе: «Тулагорводоканал» сделает перерасчет платы абонентам

Об этом сообщается на сайте компании.

Напомним, в ночь с 21 на 22 апреля в Туле во время урагана молния попала в опору ЛЭП, в результате чего произошло короткое замыкание на Масловском водозаборе, а после последовал гидроудар. В итоге был поврежден участок трубопровода диаметром 800 мм.

Из-за аварии жители южной части города оставались целый день без воды.

- АО«Тулагорводоканал» произведет перерасчет платы за холодное водоснабжение и водоотведение в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354, в платежных документах за май 2018 г, - сообщается на сайте компании.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:28 +1
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