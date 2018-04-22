Порыв на Масловском водозаборе в Туле произошел из-за удара молнии в ЛЭП

Полностью восстановить водоснабжение в южной части города планируют к полуночи.

Южная часть Тулы продолжает оставаться без холодного водоснабжения. В пресс-службе администрации рассказали, что стало причиной аварии:

«В ночь с 21 на 22 апреля во время урагана молния попала в опору ЛЭП, в результате чего произошло короткое замыкание на Масловском водозаборе, а после последовал гидроудар. В итоге был поврежден участок трубопровода диаметром 800 мм».

В настоящее время линия электропередач восстановлена, ведутся работы по ликвидации порыва трубопровода. На месте работают 30 сотрудников АО «Тулагорводоканал» и 8 единиц техники.

Ожидаемое время ликвидации аварийной ситуации – 21.00 22 апреля.

После промывки системы и заполнения трассы вода поступит в жилые дома, ожидаемое время подачи воды потребителям – 00.00 22 апреля.

В жилых домах, попавших в зону аварийного отключения, подача воды осуществляется с пониженным давлением. В шести медицинских учреждениях южной части города вода также поступает с пониженным давлением, сотрудники учреждений смогли сделать запасы воды.

Для обеспечения жителей водой организован подвоз питьевой воды силами МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ» в районе рынка «Салют».

Подвоз технической воды организован по следующим адресам:

- поселок Менделеевский, ул. Ленина, д.2;

- ул. Мира, д. 14;

- п. Косая Гора, ул. Октябрьская, д. 1.

Кроме того, жители могут бесплатно получить питьевую воду в киосках продажи воды «Губернский колодезь». Такая услуга доступна во всех киосках, расположенных от ул. Гоголевская до п. Скуратовский (ул. Н.Руднева, пр. Ленина, д. 131, д. 143, ул. Прокудина, Смидович, Циолковского, Мира, пр-т Ленина, д. 74, Рязанская, д. 32, Макаренко, д. 16, ул. Ф. Энгельса).