В Туле к 9 Мая благоустроят памятники и мемориалы

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

В Туле к 9 Мая благоустраивают памятники и мемориалы. Такое поручение дал глава администрации города Евгений Авилов.

Так, в Привокзальном территориальном округе расположено 28 памятных мест, мемориалов и воинских захоронений. В преддверии празднования дня Победы планируется высадить 33 648 цветов на 11 объектах, на общей площади 647 кв. м. В текущем году реконструируют памятник «Танк ИС-3» на территории Косой Горы.

В рамках благоустройства высажено 36 кленов на пл. 50-й Армии, проводятся работы по замене плитки. Выполняется ремонт памятного знака «Передний край обороны города Тулы» на ул. Чмутова.

На территории Центрального округа расположено 29 мемориалов, воинских захоронений и памятников ВОВ. В преддверии празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в начале апреля все воинские захоронения и мемориалы были обследованы совместно с сотрудниками управления культуры.

Ремонту и благоустройству подлежат 15 объектов. На памятных знаках «Передний край обороны г. Тулы», расположенных на ул. Оборонной в районе д.114, пр. Ленина в районе д.113 и ул. Тимирязева в районе д.87/7 проводится грунтовка поверхности, декоративная штукатурка поверхностей, окраска, разбор покрытий, монтаж бортового камня, обустройство подстилающих и выравнивающих слоев, покрытий из плитки.

На памятном знаке по ул. Тимирязева дополнительно выполняется гладкая облицовка фасадов керамической плиткой.

На мемориале «Тулякам, погибшим в годы ВОВ» (пос. Менделеевский) ведутся работы по демонтажу бортового камня, разборке облицовки из гранитных плит и покрытий из плитки, устройство подстилающих и выравнивающих слоев, осуществляется обустройство покрытия из тротуарной плитки «Брусчатка».

На памятном знаке водителям, погибшим в ВОВ (ул. Скуратовская) будет выполнена декоративная штукатурка поверхностей, окраска фасадов акриловыми красками. Также проводятся работы на территории мемориала «Тулякам, погибшим в годы ВОВ» в дер. Старое Басово, братской могилы в дер. Гостеевка, мемориалов в дер. Малевка, с. Осиновая Гора, дер. Большая Еловая, с. Петелино, п. Сергиевский, п. Прилепы, дер. Кишкино и др.

На территории Советского округа расположено девять памятников и памятных мест. До 5 мая будут выполнены работы по ремонту и благоустройству памятников.

Памятник «Героическим защитникам Тулы в 1941 г.» на площади Победы:

рабочие укладывают и цементируют мраморные плит, восстановлению бордюров, окраску артиллерийских орудий и противотанковых «ежей» и других металлических элементов.

Обелиск городу-герою Туле на Славянском бульваре:

с 13 апреля начаты работы по ремонту ступеней, также проводится окраска и восстановление чугунных элементов.

Памятник «85-мм зенитное орудие»: выполнено благоустройство в рамках субботника.

Памятник Герою Советского Союза А.Чекалину: проводится благоустройство и озеленение.

Участок воинского захоронения «Офицерское» на Всехсвятском кладбище:

проводятся работы по окраске мемориальной стены, скульптурной композиции, текущий ремонт мемориальных тумб, окраска бордюрного камня.

В Советском округе по маршруту движения колоны «Бессмертный полк» вдоль сквера Л. Толстому будут проведены работы по ремонту асфальтового покрытия проездов.

В Пролетарском округе расположено 18 памятников, посвященных Великой Отечественной Войне, в том числе три памятника на территории сектора «Шатское», три памятника на территории сектора «Медвенское».

Выполняется санитарная уборка прилегающей территории, ремонт памятников. На Братской могиле воинам-танкистам, погибшим в годы ВОВ, силами ОАО «Штамп» выполнен монтаж конструкции «Вечный огонь». 7 мая 2018 года состоится торжественное открытие с участием ветеранов ВОВ, молодежных центров.

Ведутся работы на территории братского захоронения в п. Волынцевский, в п. Торхово. Ведется благоустройство территории мемориала «Катюша» выполняется частичный ремонт плиточного покрытия, покраска окантовки клумб, высадка цветов, также ПАО НПО «Сплав» проводит реставрацию «Катюши». Проводятся работы в пос. Сежа, дер. Колодезное, с. Высокое, пос. Шатск, на ул. 5-я Криволученская, ул. Макара Мазая, ул. Демидоская плотина, на Чулковском кладбище и др.

На территории Зареченского округа расположено 19 памятных мест - среди них стела «60 лет Победы» в пос. Октябрьский, стела «Вечная слава героям» в пос. Хомяково, памятник воинам-артиллеристам в пос. Хомяково, мемориал в пос. Обидимо, братское захоронение в д. Варфоломеево/д. Ильино, памятник воинам в пос. Барсуки, братское захоронение в пос. Плеханово.

До 1 мая будут выполнены работы по косметическому ремонту восьми памятных мест:

стела Героям Тульского рабочего полка (ул. Пузакова) – силами ПАО «НПО «Стрела» в настоящее время ведутся работы по ремонту;

монумент 122-мм Гаубица ст. Северная – силами МКП «Тулгорэлектротранс» проведены работы по покраске гаубицы.

братское захоронение Зареченского Спасского кладбища – МКП «Комбинат специализированного обслуживания населения» будут проведены работы по косметическому ремонту;

братское захоронение в д. Севрюково - планируется выполнить работы по покраске памятника;

памятник в с. Архангельское - будут проведены работы по покраске бортового камня и скамеек;

памятник в пос. Рождественский – покраска стелы;

братское захоронение дер. Барсуки – в настоящее время ведутся работы в рамках гарантийных обязательств.

мемориальный комплекс «Защитникам неба Отечества» - в настоящее время ведутся работы по косметическому ремонту. Фонтан на территории комплекса будет открыт 1 мая.

За счет средств бюджета администрации города будут проведены ремонтные работы трех памятных мест: