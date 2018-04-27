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Дублеры «Арсенала» прервали серию проигрышей
Фото пресс-службы «Арсенала».

Дублеры «Арсенала» прервали серию проигрышей

Оружейники сыграли со сверстниками из «Анжи» со счетом 1:1.

На стадионе на Косой Горе молодежный «Арсенал» сыграл со сверстниками из «Анжи». Игра завершилась со счетом 1:1. Оружейникам удалось прервать пятиматчевую серию проигрышей.

«Арсенал» — мол. — «Анжи» — мол. Махачкала — 1:1 (1:1)

Голы: Агаларов (18, с пенальти, 0:1), Тюрин (27, 1:1).

«Арсенал»: Ушаков, Родинков, Денисов, Маркин, Веприков, Осипов, Шолох (Максименко, 58), Максимов (Николаев, 63), Тюрин (Максумов, 74), Хлусевич (Гребенщиков, 78), Лобзин.

«Анжи»: Богатырев, Чистяков, Калошин, Панаев (Халимбеков, 75), Р. Магомедов (Суханов, 78), Адамов (Андямов, 64), Исалов, М. Магомедов, Ращектаев (Абдурагимов, 81), Хугаев, Агаларов.

Предупреждения: Родинков (17), Денисов (45), Агаларов (45), Андямов (88), Осипов (90+).

Сюжет: Арсенал
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