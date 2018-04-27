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Фонтан в центре Тулы: без горячей воды остались 209 домов, 9 детсадов и 7 школ
Фото Дмитрия Дзюбина.

Фонтан в центре Тулы: без горячей воды остались 209 домов, 9 детсадов и 7 школ

На месте работают аварийные бригады.

На пересечении улиц Вересаева и Братьев Жабровых из земли бьет огромный фонтан кипятка. В пресс-службе городской администрации рассказали о причинах происшествия и сроках устранения аварии.

– Произошел порыв обратного теплопровода диаметром 630 мм. В настоящий момент на месте работает аварийная бригада АО «Тулатеплосеть». Подача горячей воды и работа котельной на улице Фрунзе приостановлены. Рабочие обследуют место аварии. Сроки устранения будут определены специалистами АО «Теплосеть» при обследовании места аварии.

В результате аварии от горячего водоснабжения отключено 209 многоквартирных домов, девять детских садов и семь школ.

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Гейзер на ул. Бундурина, Фото: 1
Гейзер на ул. Бундурина, Фото: 2
Гейзер на ул. Бундурина, Фото: 3
Гейзер на ул. Бундурина, Фото: 4
Гейзер на ул. Бундурина, Фото: 5
Гейзер на ул. Бундурина, Фото: 6
Гейзер на ул. Бундурина, Фото: 7
Гейзер на ул. Бундурина, Фото: 8
Гейзер на ул. Бундурина, Фото: 9
Гейзер на ул. Бундурина, Фото: 10
Гейзер на ул. Бундурина, Фото: 11
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:16 +10
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