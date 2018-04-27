Фото Дмитрия Дзюбина.
Фонтан в центре Тулы: без горячей воды остались 209 домов, 9 детсадов и 7 школ
На месте работают аварийные бригады.
На пересечении улиц Вересаева и Братьев Жабровых из земли бьет огромный фонтан кипятка. В пресс-службе городской администрации рассказали о причинах происшествия и сроках устранения аварии.
– Произошел порыв обратного теплопровода диаметром 630 мм. В настоящий момент на месте работает аварийная бригада АО «Тулатеплосеть». Подача горячей воды и работа котельной на улице Фрунзе приостановлены. Рабочие обследуют место аварии. Сроки устранения будут определены специалистами АО «Теплосеть» при обследовании места аварии.
В результате аварии от горячего водоснабжения отключено 209 многоквартирных домов, девять детских садов и семь школ.
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