В Центральном парке Тулы открылся прокат лодок и катамаранов
Все маломерные суда освидетельствованы инспектором тульского центра ГИМС.
ЦПКиО имени Белоусова предоставляет всем желающим возможность насладиться водной прогулкой на катамаранах или лодке и полюбоваться прекрасными пейзажами и уникальным природным ландшафтом.
Старший государственный инспектор тульского центра ГИМС Виктор Раш провел освидетельствование пункта проката маломерных судов Белоусовского парка.
На пляже среднего пруда ежедневно дежурят матросы-спасатели, готовые провести инструктаж и помочь в обращении с инвентарём.
К услугам гостей – 5 двухместных и 1 четырехместная лодка, а также 8 двухместных и 3 четырехместных катамарана. Оборудован удобный причал, всем клиентам выдаются спасательные жилеты. Воспользоваться прокатом можно уже сейчас.