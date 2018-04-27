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В Центральном парке Тулы открылся прокат лодок и катамаранов
Фото: пресс-служба ГУ ТО "Тульские парки"

В Центральном парке Тулы открылся прокат лодок и катамаранов

Все маломерные суда освидетельствованы инспектором тульского центра ГИМС.

ЦПКиО имени Белоусова предоставляет всем желающим возможность насладиться водной прогулкой на катамаранах или лодке и полюбоваться прекрасными пейзажами и уникальным природным ландшафтом.  

Старший государственный инспектор тульского центра ГИМС Виктор Раш провел освидетельствование пункта проката маломерных судов Белоусовского парка.

На пляже среднего пруда ежедневно дежурят матросы-спасатели, готовые провести инструктаж и помочь в обращении с инвентарём.

К услугам гостей – 5 двухместных и 1 четырехместная лодка, а также 8 двухместных и 3 четырехместных катамарана. Оборудован удобный причал, всем клиентам выдаются спасательные жилеты. Воспользоваться прокатом можно уже сейчас.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +2
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