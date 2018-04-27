Какие улицы Тулы останутся без электричества 28 апреля
В субботу сотрудники «Тулгорэлектросетей» проведут плановые работы.
С 9 до 17 часов изменить свои планы придётся жителям следующих домов:
- пр-т Ленина, 105, 103,
- 1-й Южный пр-д, 8, 4,
- ул. Ложевая, 125, 125-А, 123, 130,
- ул. Марата, 31,
- ул. Кирова, 29,
- ул. Гармонная, 28,
- Красноармейский пр-т, 9, 11,
- ул. Лейтейзена, 3,
- пер. Городской, 15, 15-А, 15-Б, 17, 17-А,
- п. Толстовские дачи: Чапаевский пр-д, 2-21,
- Толстовский пр-д, 1-19,
- ул. Овражная, 3, 4, 5,
- ул. Папанина, 1-16,
- ул. Чкалова, 14, 16,
- ул. Вахрушева, 1-24,
- ул. Л. Толстого, 1-21 (нечётн.),
- ул. Белкина, 3-21 (нечётн.),
- ул. Болдина, 11,
- пер. Стандартный, 2-13,
- 29-й пр-д, 18-50 (чётн.), 1-19 (нечётн.),
- 27-й пр-д, 26-70 (чётн.), 27-71 (нечётн.),
- 28-й пр-д, 60-72 (чётн.), 47-51 (нечётн.),
- 25-й пр-д, 2-В,
- 2-й-3-й-4-й Баташовские пр-ды,
- п. Горелки: 3-й Фестивальный пр-д, 1-А, 3-А, 5-А, 6, 7-А, 8,
- 4-й Фестивальный пр-д, 2, 4, 6, 8,
- ул. Фестивальная, 1-15 (нечётн.), 6-А, 2-24 (чётн.),
- ул. Нагорная, 1, 2, 4,
- ул. Рудная, 11-А,
- ул. Кутузова, 177-181 (нечётн.),
- Епифанское шоссе, 1-25 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
- ул. Дачная, 11-22,
- ул. Бункерная, 1-23 (нечётн.), 2-32 (чётн.),
- Мясново: ул. 1-я Прокатная, 1-21 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
- ул. 2-я Прокатная, 15-25 (нечётн.),
- ул. 3-я Прокатная, 3-21-А,
- ул. Поперечная, 14,
- ул. Циолковского, 36-56 (чётн.), 65-75 (нечётн.),
- ул. Шевченко, 21, 27-37 (нечётн.), 50-58 (чётн.),
- ул. Железняка, 1-19 (нечётн.), 2-12-А (чётн.), 18,
- ул. Лазо, 1-12,
- ул. Котовского, 1-16,
- п. Косая Гора: ул. Шмидта, 3-11 (нечётн.), 2, 6,
- п. Трудовой, 31-71 (нечётн.), 42-62 (чётн.),
- п. Восточный, 3-А, 70-74 (чётн.), 84, 86, 87,
- п. Н. Скуратово, 56-80, 47-А, 47-В, 55-А, 56-А, 72-А, 72-Б, 82-А.
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