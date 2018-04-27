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На Куликовом поле пройдёт конкурс фотонаблюдений за птицами
Фото Романа Солопова

На Куликовом поле пройдёт конкурс фотонаблюдений за птицами

Участникам предстоит собрать самую большую коллекцию снимков пернатых обитателей музея-заповедника.

В следующую субботу, 5 мая, государственный музей-заповедник «Куликово поле» проведёт конкурс по полевым фотонаблюдениям за птицами «На крыльях Победы», который соберёт участников из Тульской и Московской областей.

Заявки прислали уже 13 команд и 6 индивидуальных участников. Среди них – как профессиональные орнитологи и фотографы, победители конкурса прошлых лет, так и новички, открывающие для себя удивительный мир птиц.

Участники соревнований соберутся в музейно-мемориальном комплексе в Монастырщино. Полевой этап пройдет в окрестностях села Себино. Устроить фотоохоту конкурсанты смогут не только среди домов местных жителей, но и в лесу, а также на берегу реки Мокрая Табола.

Торжественное открытие конкурса намечено на 10.00. На полевой тур отводится три часа. Вернувшись с маршрута, участники отберут лучшие кадры, определят, кто именно на них запечатлен и подготовят отчёт для жюри.

Победителями станут те, кто соберет самую большую фотоколлекцию птиц Куликова поля и правильно определит максимальное количество видов. Они получат ценные призы.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:00 +1
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Место
Тульская областьКуликово поле

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