На тульском кладбище демонтировали баннер с фотографией покойника

Фото из архива MySlo

Как сообщили в редакцию Myslo очевидцы, скандальный баннер с изображением покойника, ранее установленный на Смоленском кладбище Тулы, демонтирован.

Нестандартный объект вызвал волну возмущения в социальных сетях – одни посчитали, что баннер «нарушает эстетические нормы мест захоронений», другие усмотрели в этом превосходство одного умершего над другими.

Как выяснилось, таким оригинальным образом родственники мужчины решили обозначить его могилу и сделать её максимально заметной.

Администрация кладбища потребовала снять баннер и разобрать конструкцию, семейству усопшего пригрозили судебным разбирательством. Но до суда не дошло – требования были выполнены в добровольном порядке.