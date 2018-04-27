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На тульском кладбище демонтировали баннер с фотографией покойника
Фото из архива MySlo

На тульском кладбище демонтировали баннер с фотографией покойника

Родственники усопшего выполнили предписание администрации в добровольном порядке.

Как сообщили в редакцию Myslo очевидцы, скандальный баннер с изображением покойника, ранее установленный на Смоленском кладбище Тулы, демонтирован.

Нестандартный объект вызвал волну возмущения в социальных сетях – одни посчитали, что баннер «нарушает эстетические нормы мест захоронений», другие усмотрели в этом превосходство одного умершего над другими.

Как выяснилось, таким оригинальным образом родственники мужчины решили обозначить его могилу и сделать её максимально заметной.

Администрация кладбища потребовала снять баннер и разобрать конструкцию, семейству усопшего пригрозили судебным разбирательством. Но до суда не дошло – требования были выполнены в добровольном порядке.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:42 +2
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