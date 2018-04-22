Скандал на кладбище в Туле: на одной из могил установлен рекламный щит с фото покойника

Некоторые уверены, что баннер нарушает «эстетические нормы мест захоронений» и показывает «превосходство этого умершего над другими».

Одно из захоронений на Смоленском кладбище Тулы стало известно на всю Россию. Причина тому — рекламный щит, установленный на могиле покойного. На щите размещена фотография усопшего.

Первоначально фото такого нестандартного памятника умершему было опубликовано в соцсетях. Автор фото рассказал:

«Официально кладбище носит имя — Смоленское, в его пределах стоит храм Смоленской Божьей Матери, но народ называет его просто — „На Мыльной“. В Туле несколько „гор“: Осиновая, Косая, Червонная, Мыльная… Последнюю назвали в честь многочисленных скотобоен, стоявших на ней и использовавшихся для производства мыла. Было это ещё при царе Горохе. Теперь здесь кладбище без конца и края. Огромный город мёртвых. И в нём, как в любом городе, полно необычных деталей. Рекламный щит (офигеть!), трамвайные сиденья, елки в шарах и мишуре».

Необычное фото тут же разлетелось по соцетям, пользователи активно решать, возможна ли установка на кладбище рекламного щита.

Дата захоронения неизвестна, но по данным некоторых СМИ, родственники, посещающие соседние захоронения, очень возмущены наличием такого нестандартного памятника: они считают, что баннер нарушает «эстетические нормы мест захоронений» и показывает «превосходство этого умершего над другими».

«Про демонтаж понятно. Кто разрешил монтаж? Вот кого нужно привлекать. Но вообще, конечно, ужасно. В людях людей практически не осталось», «что у людей в голове», — пишут пользователи сети.

Сами родственники усопшего поясняют, что установили этот рекламный щит для того, чтобы легче можно было найти могилу.

Известно, что администрация кладбища выписала предписание на демонтаж конструкции. В случае несогласия законность размещения конструкции будет рассмотрена в суде.

Также по данным ряда изданий, в этой части кладбища обычно хоронят цыган.