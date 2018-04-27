В Туле спасли кошку, сидевшую пять дней на дереве
Сотрудники «Центра гражданской защиты и спасательных работ» снимали ее с помощью вышки.
Ранее Myslo писал, что в Туле на улице Приупской во дворе дома №12 уже пять дней на дереве сидит кошка. Снять ее оттуда никто не мог — животное залезло на тополь на высоте четвертого этажа.
Мы обратились в администрацию города с просьбой помочь в этой ситуации.
Спасатели на вышке добрались до несчастной кошки. Им пришлось спилить несколько веток.
Испуганная кошка перебралась на несколько веток вниз, спрыгнула на землю и убежала.
Жильцы дома, которые и обратились к нам в редакцию, благодарят всех, кто принял участие в операции по спасению животного.
Отмечу, что в редакцию Myslo звонили очень многие неравнодушные туляки с предложением помочь.