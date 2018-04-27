В Туле спасли кошку, сидевшую пять дней на дереве

Сотрудники «Центра гражданской защиты и спасательных работ» снимали ее с помощью вышки.

Ранее Myslo писал, что в Туле на улице Приупской во дворе дома №12 уже пять дней на дереве сидит кошка. Снять ее оттуда никто не мог — животное залезло на тополь на высоте четвертого этажа.

Мы обратились в администрацию города с просьбой помочь в этой ситуации. Начальник МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ» Николай Безруков направил на место сотрудников службы спасения.

Спасатели на вышке добрались до несчастной кошки. Им пришлось спилить несколько веток.

Испуганная кошка перебралась на несколько веток вниз, спрыгнула на землю и убежала.

Жильцы дома, которые и обратились к нам в редакцию, благодарят всех, кто принял участие в операции по спасению животного.

Отмечу, что в редакцию Myslo звонили очень многие неравнодушные туляки с предложением помочь.