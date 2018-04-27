В субботу в центре Тулы ограничат движение транспорта

Как сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, 28 апреля, для обеспечения безопасности дорожного движения во время открытия мотосезона, на дорогах будут введены ограничения. Остановка и стоянка транспортных средств будет запрещена:

с 00.00 до 16.00 на площади Победы, включая прилегающие территории.

с 00.00 до 19.00 по ул. Менделеевской (нечетная сторона) на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской и на прилегающих парковках.

Кроме того, будет ограничено движение всех видов транспортных средств с 8.00 до 16.00 на площади Победы, включая прилегающие территории. Подробную программу открытия мотосезона можно посмотреть тут.