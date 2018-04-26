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Клиентский сервис Tele2 признан лучшим

Клиентский сервис Tele2 признан лучшим

Оператор Tele2 победил в двух номинациях и занял призовые места еще в девяти на конкурсе СХ WORLD AWARDS.

Эта престижная международная премия вручается за успешные проекты и инновации в области улучшения клиентского опыта.

Компания Tele2 впервые участвовала в конкурсе СХ WORLD AWARDS и сразу успешно выступила в 11 из 15 номинаций премии. Конкурс включал два этапа: эссе и защиту проектов. Участников оценивали 46 профессиональных экспертов, в том числе из других стран, а победителей выбирали путем тайного голосования.


Оператор Tele2 победил в категориях «Лучший клиентский опыт в В2В-секторе» и «Лучшая команда клиентского опыта», а проекты компании еще в 9 номинациях получили высокую оценку жюри.

Таким образом, Tele2 обошла других мобильных операторов, которые заняли призовые места всего в двух номинациях.


Если остановиться подробнее, то победа в номинациях была признана за проект дистанционного обслуживания и систему электронного документооборота для корпоративных клиентов. В отличие от сложившейся на рынке практики, оператор предлагает услуги персонального менеджера всем корпоративным клиентам, вне зависимости от размера компании и суммы ежемесячного счета. А дистанционное обслуживание избавляет клиентов от необходимости обращаться в офисы Tele2. Благодаря электронной цифровой подписи (ЭЦП) клиенты могут заключить договор дистанционно и получить SIM-карты курьером.

Директор по клиентскому сервису Tele2:

Наталья Лошкарева

– В управлении клиентским опытом Tele2 опирается на эффективную организационную структуру, передовую систему подготовки сотрудников и международные стандарты качества, — рассказала Наталья Лошкарева. – Так, Tele2 первой среди российских компаний получила сертификат соответствия требованиям ISO 18295. Мы дебютировали в конкурсе СХ WORLD AWARDS и сразу получили высокую оценку во всех 11 номинациях, куда подавали проекты. Наша победа и абсолютное лидерство в номинации «Лучшая команда» доказывают профессионализм, высокий уровень подготовки и энтузиазм специалистов Tele2.

– Примечательно, – продолжает Наталья, – что в номинации «Лучший клиентский опыт в В2В-сегменте» мы обошли сильных конкурентов из других отраслей. Tele2 всегда считала своим ключевым преимуществом первоклассное обслуживание корпоративных клиентов, и нам важно, что его качество отметило экспертное сообществ.


Также Tele2 получила одобрение жюри в категориях «Лучший клиентский опыт в В2C-секторе», «Лучший контактный центр», «Лучшая инновация в клиентском опыте» и «Лучшее применение технологий». Эксперты отметили наградой проекты Tele2 в номинациях «Лучшая практика вовлеченности персонала», «Лучший омни-/мультиканальный клиентский опыт», «Лучший цифровой клиентский опыт», «Лучшая практика клиентской аналитики и обратной связи». Наталья Лошкарева, директор по клиентскому сервису Tele2, получила высокую оценку жюри в персональной номинации «Лучший командный лидер клиентского опыта».


Награждение победителей ежегодной международной премии СХ WORLD AWARDS состоялось 18 апреля 2018 года в Москве. Конкурс позволяет выявить интересные проекты, стратегии, продукты, технологии и программы совершенствования и модернизации клиентского опыта. Премия также помогает мотивировать и поощрять лучших сотрудников, руководителей и их команды в области Сustomer Experience.

Более подробная информация о конкурсе и победителях – на сайте СХ WORLD AWARDS.
 

сегодня, в 17:39
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