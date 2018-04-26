В Туле на улицах Мосина и Скуратовской отфрезеровали дорожное полотно

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Ремонт ведется в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Специалисты подрядной организации АО «Региондорстрой» продолжают ремонтные работы на ул. Мосина в Туле. Дорожники заасфальтируют свыше 40 тысяч квадратных метров дорожного полотна, включая ремонт кругового движения до улицы Коминтерна и подход к Павшинскому мосту. Работы на данном объекте планируется завершить к 28 мая.

Также подрядчик приступил к ремонтным работам на улице Скуратовской. На данном объекте выполнено фрезерование 2450 квадратных метров старого асфальтового покрытия. Помимо ремонта дорожного покрытия на улице отремонтируют ограждения.

В рамках реализации приоритетного проекта Министерства транспорта РФ «Безопасные и качественные дороги» в областном центре отремонтируют 14 объектов общей площадью 317 тысяч квадратных метров и стоимостью более 350 млн рублей.

Все дороги, где пройдет ремонт по данному проекту, отмечены соответствующими информационными табличками.

Также в этом году дорожное полотно заменят по следующим адресам: