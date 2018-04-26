В Туле на улицах Мосина и Скуратовской отфрезеровали дорожное полотно
Ремонт ведется в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
Специалисты подрядной организации АО «Региондорстрой» продолжают ремонтные работы на ул. Мосина в Туле. Дорожники заасфальтируют свыше 40 тысяч квадратных метров дорожного полотна, включая ремонт кругового движения до улицы Коминтерна и подход к Павшинскому мосту. Работы на данном объекте планируется завершить к 28 мая.
Также подрядчик приступил к ремонтным работам на улице Скуратовской. На данном объекте выполнено фрезерование 2450 квадратных метров старого асфальтового покрытия. Помимо ремонта дорожного покрытия на улице отремонтируют ограждения.
В рамках реализации приоритетного проекта Министерства транспорта РФ «Безопасные и качественные дороги» в областном центре отремонтируют 14 объектов общей площадью 317 тысяч квадратных метров и стоимостью более 350 млн рублей.
Все дороги, где пройдет ремонт по данному проекту, отмечены соответствующими информационными табличками.
Также в этом году дорожное полотно заменят по следующим адресам:
- ул. Вильямса,
- ул. Н. Руднева (включая ремонт покрытия межрельсового пространства),
- ул. Пушкина (пос. Косая Гора),
- ул. Ложевая,
- ул. Марата,
- ул. Агеева (ремонт покрытия межрельсового пространства по от ул. Н. Руднева до ул. Тимирязева),
- ул. М. Горького (пос. Косая Гора),
- ул. Демешковская (пос. Косая Гора),
- ул. Чмутова,
- ул. Ликбеза,
- ул. Тимирязева,
- Павшинский мост,
- ул. Тимирязева.