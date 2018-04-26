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В Туле на улицах Мосина и Скуратовской отфрезеровали дорожное полотно
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле на улицах Мосина и Скуратовской отфрезеровали дорожное полотно

Ремонт ведется в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Специалисты подрядной организации АО «Региондорстрой» продолжают ремонтные работы на ул. Мосина в Туле. Дорожники заасфальтируют свыше 40 тысяч квадратных метров дорожного полотна, включая ремонт кругового движения до улицы Коминтерна и подход к Павшинскому мосту. Работы на данном объекте планируется завершить к 28 мая.

Также подрядчик приступил к ремонтным работам на улице Скуратовской. На данном объекте выполнено фрезерование 2450 квадратных метров старого асфальтового покрытия. Помимо ремонта дорожного покрытия на улице отремонтируют ограждения.

В рамках реализации приоритетного проекта Министерства транспорта РФ «Безопасные и качественные дороги» в областном центре отремонтируют 14 объектов общей площадью 317 тысяч квадратных метров и стоимостью более 350 млн рублей.

Все дороги, где пройдет ремонт по данному проекту, отмечены соответствующими информационными табличками.

Также в этом году дорожное полотно заменят по следующим адресам:

  • ул. Вильямса,
  • ул. Н. Руднева (включая ремонт покрытия межрельсового пространства),
  • ул. Пушкина (пос. Косая Гора),
  • ул. Ложевая,
  • ул. Марата,
  • ул. Агеева (ремонт покрытия межрельсового пространства по от ул. Н. Руднева до ул. Тимирязева),
  • ул. М. Горького (пос. Косая Гора),
  • ул. Демешковская (пос. Косая Гора),
  • ул. Чмутова,
  • ул. Ликбеза,
  • ул. Тимирязева,
  • Павшинский мост,
  • ул. Тимирязева.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:38 +2
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