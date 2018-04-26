Где в Туле отключат электроэнергию 27 апреля

С 9 до 17 часов специалисты «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:

Щёкинское шоссе, 8, 4,

пр-т Ленина, 130-А, 130-Б,

ул. Кутузова, 13, 15, 15-Б, 17, 6,

ул. Баженова, 10, 10-А, 12, 10-Б, 6,

ул. Оборонная, 40, 30, 32, 36-52 (чётн.), 29-47 (нечётн.),

Мясново: ул. Чмутова, 113, 115, 117, 168-А, 164-В, 158-Б, 166-А, 164-А, 164-Б, 162-Б, 168-Б,

4-й Полюсный пр-д, 1-21 (нечётн.), 2-28 (чётн.),

8-й пр-д, 2, 5,

9-й пр-д, 1,

18-й пр-д, 32-38,

пр-т Ленина, 105, 103,

1-й Южный пр-д, 8, 4,

п. Косая Гора: пер. Дачный, 1-12,

Орловское шоссе, 87-А, 89, 91, 93, 95, 97, 97-А, 99-А, 101-А, 111, 117,

п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 2-72 (чётн.), 25-65 (нечётн.),

ул. Зелёная, 7, 9,

ул. Овражная,2-А,

ул. Карпова, 31-57 (нечётн.), 28-70 (чётн.),

9-й пр-д, 48-58 (чётн.), 58-Б, 60-Б, 53-65 (нечётн.),

10-й пр-д, 59-89 (нечётн.), 54-72 (чётн.),

11-й пр-д, 57-79 (нечётн.), 62-86 (чётн.),

13-й пр-д, 17-19,

19-й пр-д, 1,

ул. Кобзева, 41-57, 67-81 (нечётн.), 38-56, 66-84 (чётн.),

ул. Капитана Громова, 36-46 (чётн.), 31,

ул. Белкина, 3-21 (нечётн.),

ул. Болдина, 11,

пер. Стандартный, 2-13,

Мясново: ул. Санаторная, 4-А, 8-А, 8-22 (чётн.),

пер. Санаторный, 6 ,8, 8-А, 10,

10-й пр-д, 64-78 (чётн.),

пер. 1-й Шоссейный, 5-21 (нечётн.), 12-30 (чётн.),

ул. Шоссейная, 56, 58, 27-А,

ул. Циолковского, 60, 60-А, 62, 77, 79,

ул. Шевченко, 43-81 (нечётн.), 58-82 (чётн.),

ул. Стальского, 10-30 (чётн.), 1-17 (нечётн.),

ул. Станиславского, 81, 83,

ул. Лескова, 1-11 (нечётн.), 2,

ул. Щедрина, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),

ул. 1-я Гостеевская, 1-10,

пер. Водоохранный, 15.