новости
новости
Регистрация
Где в Туле отключат электроэнергию 27 апреля

Где в Туле отключат электроэнергию 27 апреля

Плановые работы пройдут на 41 улице областного центра.

С 9 до 17 часов специалисты «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:

  • Щёкинское шоссе, 8, 4,
  • пр-т Ленина, 130-А, 130-Б,
  • ул. Кутузова, 13, 15, 15-Б, 17, 6,
  • ул. Баженова, 10, 10-А, 12, 10-Б, 6,
  • ул. Оборонная, 40, 30, 32, 36-52 (чётн.), 29-47 (нечётн.),
  • Мясново: ул. Чмутова, 113, 115, 117, 168-А, 164-В, 158-Б, 166-А, 164-А, 164-Б, 162-Б, 168-Б,
  • 4-й Полюсный пр-д, 1-21 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
  • 8-й пр-д, 2, 5,
  • 9-й пр-д, 1,
  • 18-й пр-д, 32-38,
  • пр-т Ленина, 105, 103,
  • 1-й Южный пр-д, 8, 4,
  • п. Косая Гора: пер. Дачный, 1-12,
  • Орловское шоссе, 87-А, 89, 91, 93, 95, 97, 97-А, 99-А, 101-А, 111, 117,
  • п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 2-72 (чётн.), 25-65 (нечётн.),
  • ул. Зелёная, 7, 9,
  • ул. Овражная,2-А,
  • ул. Карпова, 31-57 (нечётн.), 28-70 (чётн.),
  • 9-й пр-д, 48-58 (чётн.), 58-Б, 60-Б, 53-65 (нечётн.),
  • 10-й пр-д, 59-89 (нечётн.), 54-72 (чётн.),
  • 11-й пр-д, 57-79 (нечётн.), 62-86 (чётн.),
  • 13-й пр-д, 17-19,
  • 19-й пр-д, 1,
  • ул. Кобзева, 41-57, 67-81 (нечётн.), 38-56, 66-84 (чётн.),
  • ул. Капитана Громова, 36-46 (чётн.), 31,
  • ул. Белкина, 3-21 (нечётн.),
  • ул. Болдина, 11,
  • пер. Стандартный, 2-13,
  • Мясново: ул. Санаторная, 4-А, 8-А, 8-22 (чётн.),
  • пер. Санаторный, 6 ,8, 8-А, 10,
  • 10-й пр-д, 64-78 (чётн.),
  • пер. 1-й Шоссейный, 5-21 (нечётн.), 12-30 (чётн.),
  • ул. Шоссейная, 56, 58, 27-А,
  • ул. Циолковского, 60, 60-А, 62, 77, 79,
  • ул. Шевченко, 43-81 (нечётн.), 58-82 (чётн.),
  • ул. Стальского, 10-30 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
  • ул. Станиславского, 81, 83,
  • ул. Лескова, 1-11 (нечётн.), 2,
  • ул. Щедрина, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. 1-я Гостеевская, 1-10,
  • пер. Водоохранный, 15.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:47 +2
Другие статьи по темам
Событие
Отключение электроэнергииотключили светплановые отключения электричествагде в Туле отключат свет
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Юных тульских футболистов приглашают в академию «Арсенала»
Юных тульских футболистов приглашают в академию «Арсенала»
В Тульской области полностью восстановлена подача электроэнергии
В Тульской области полностью восстановлена подача электроэнергии
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.