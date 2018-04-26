Где в Туле отключат электроэнергию 27 апреля
Плановые работы пройдут на 41 улице областного центра.
С 9 до 17 часов специалисты «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:
- Щёкинское шоссе, 8, 4,
- пр-т Ленина, 130-А, 130-Б,
- ул. Кутузова, 13, 15, 15-Б, 17, 6,
- ул. Баженова, 10, 10-А, 12, 10-Б, 6,
- ул. Оборонная, 40, 30, 32, 36-52 (чётн.), 29-47 (нечётн.),
- Мясново: ул. Чмутова, 113, 115, 117, 168-А, 164-В, 158-Б, 166-А, 164-А, 164-Б, 162-Б, 168-Б,
- 4-й Полюсный пр-д, 1-21 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
- 8-й пр-д, 2, 5,
- 9-й пр-д, 1,
- 18-й пр-д, 32-38,
- пр-т Ленина, 105, 103,
- 1-й Южный пр-д, 8, 4,
- п. Косая Гора: пер. Дачный, 1-12,
- Орловское шоссе, 87-А, 89, 91, 93, 95, 97, 97-А, 99-А, 101-А, 111, 117,
- п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 2-72 (чётн.), 25-65 (нечётн.),
- ул. Зелёная, 7, 9,
- ул. Овражная,2-А,
- ул. Карпова, 31-57 (нечётн.), 28-70 (чётн.),
- 9-й пр-д, 48-58 (чётн.), 58-Б, 60-Б, 53-65 (нечётн.),
- 10-й пр-д, 59-89 (нечётн.), 54-72 (чётн.),
- 11-й пр-д, 57-79 (нечётн.), 62-86 (чётн.),
- 13-й пр-д, 17-19,
- 19-й пр-д, 1,
- ул. Кобзева, 41-57, 67-81 (нечётн.), 38-56, 66-84 (чётн.),
- ул. Капитана Громова, 36-46 (чётн.), 31,
- ул. Белкина, 3-21 (нечётн.),
- ул. Болдина, 11,
- пер. Стандартный, 2-13,
- Мясново: ул. Санаторная, 4-А, 8-А, 8-22 (чётн.),
- пер. Санаторный, 6 ,8, 8-А, 10,
- 10-й пр-д, 64-78 (чётн.),
- пер. 1-й Шоссейный, 5-21 (нечётн.), 12-30 (чётн.),
- ул. Шоссейная, 56, 58, 27-А,
- ул. Циолковского, 60, 60-А, 62, 77, 79,
- ул. Шевченко, 43-81 (нечётн.), 58-82 (чётн.),
- ул. Стальского, 10-30 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
- ул. Станиславского, 81, 83,
- ул. Лескова, 1-11 (нечётн.), 2,
- ул. Щедрина, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. 1-я Гостеевская, 1-10,
- пер. Водоохранный, 15.
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