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Юных тульских футболистов приглашают в академию «Арсенала»
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Юных тульских футболистов приглашают в академию «Арсенала»

Отборочные мероприятия пройдут в эти выходные на стадионе «Металлург».

Тульские канониры могут стать наставниками для нового поколения футболистов. Дорога в большой футбол для ребят начнется с обучения в академии ПФК «Арсенал», где мальчишки смогут повысить свой спортивный уровень под руководством квалифицированных тренеров. 

Просмотр кандидатов 2003 и 2004 г. р. состоится 28 апреля, а юношей 2001 и 2002 г. р. – 29 апреля, на стадионе «Металлург». Начало – в 10.00.

Для участия в просмотре нужно иметь при себе паспорт или свидетельство о рождении, медицинское заключение о допуске к занятиям футболом и также спортивную форму.

Прислать заявку можно по адресу: AcademyPFCArsenal@arsenaltula.ru. Нужно указать имя, фамилию, возраст юного футболиста, адрес и контактный телефон родителей.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:36 +2
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