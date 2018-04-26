В Тульской области полностью восстановлена подача электроэнергии

Аварии во всех муниципальных образованиях устранены.

Напомним, около 18 часов поступила информации об авариях на ЛЭП в нескольких муниципалитетах Тульской области.

Быстрее всего были устранены неполадки в Туле, Венёвском и Щекинском районах. Как сообщает ГУ МЧС по региону, восстановительные работы полностью завершены также в Плавском, Киреевском и Алексинском районах.

Подача электричества осуществляется в штатном режиме.