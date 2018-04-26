В Тульской области полностью восстановлена подача электроэнергии
Аварии во всех муниципальных образованиях устранены.
Напомним, около 18 часов поступила информации об авариях на ЛЭП в нескольких муниципалитетах Тульской области.
Быстрее всего были устранены неполадки в Туле, Венёвском и Щекинском районах. Как сообщает ГУ МЧС по региону, восстановительные работы полностью завершены также в Плавском, Киреевском и Алексинском районах.
Подача электричества осуществляется в штатном режиме.
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