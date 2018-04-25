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В Туле начался ремонт проезжей части на ул. Мосина
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле начался ремонт проезжей части на ул. Мосина

Ремонт проводится в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

25 апреля специалисты подрядной организации АО «Региондорстрой» приступили к подготовительным работам.

Сегодня на ул. Мосина демонтируют люки смотровых колодцев, а также старый бортовой камень. В общей сложности будет демонтировано 115 люков, 15 дождеприемных решеток и более 2 000 бортовых камней.

Этой ночью рабочие приступят к фрезерованию старого асфальтового покрытия. В дальнейшем дорожниками будет заасфальтировано свыше 40 тысяч кв. метров дорожного полотна. Работы на объекте будут вестись в две смены. Ремонт улицы Мосина включает в себя и ремонт кругового движения до улицы Коминтерна и подход к Павшинскому мосту. Работы планируется завершить уже к 28 мая.

В рамках реализации приоритетного проекта Министерства транспорта Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» в областном центре отремонтируют 14 объектов общей площадью 317 000 квадратных метров и стоимостью более 350 млн рублей.

Все дороги, где пройдет ремонт по данному проекту, отмечены соответствующими информационными табличками.

Также в этом году дорожное полотно заменят по адресам:

  • ул. Скуратовская;
  • ул. Вильямса;
  • ул. Мосина (включая круговое движение до ул. Коминтерна и подход к Павшинскому мосту);
  • ул. Н. Руднева (включая ремонт покрытия межрельсового пространства);
  • ул. Пушкина (пос. Косая Гора);
  • ул. Ложевая;
  • ул. Марата;
  • ул. Агеева (ремонт покрытия межрельсового пространства по от ул. Н. Руднева до ул. Тимирязева);
  • ул. М. Горького (пос. Косая Гора);
  • ул. Демешковская (пос. Косая Гора);
  • ул. Чмутова;
  • ул. Ликбеза;
  • ул. Тимирязева;
  • Павшинский мост;
  • ул. Тимирязева.

Также будут отремонтированы ограждения по ул. Скуратовской.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:55 +1
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