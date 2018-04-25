В Туле начался ремонт проезжей части на ул. Мосина

Фото пресс-службы администрации Тулы.

25 апреля специалисты подрядной организации АО «Региондорстрой» приступили к подготовительным работам.

Сегодня на ул. Мосина демонтируют люки смотровых колодцев, а также старый бортовой камень. В общей сложности будет демонтировано 115 люков, 15 дождеприемных решеток и более 2 000 бортовых камней.

Этой ночью рабочие приступят к фрезерованию старого асфальтового покрытия. В дальнейшем дорожниками будет заасфальтировано свыше 40 тысяч кв. метров дорожного полотна. Работы на объекте будут вестись в две смены. Ремонт улицы Мосина включает в себя и ремонт кругового движения до улицы Коминтерна и подход к Павшинскому мосту. Работы планируется завершить уже к 28 мая.

В рамках реализации приоритетного проекта Министерства транспорта Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» в областном центре отремонтируют 14 объектов общей площадью 317 000 квадратных метров и стоимостью более 350 млн рублей.

Все дороги, где пройдет ремонт по данному проекту, отмечены соответствующими информационными табличками.

Также в этом году дорожное полотно заменят по адресам:

ул. Скуратовская;

ул. Вильямса;

ул. Мосина (включая круговое движение до ул. Коминтерна и подход к Павшинскому мосту);

ул. Н. Руднева (включая ремонт покрытия межрельсового пространства);

ул. Пушкина (пос. Косая Гора);

ул. Ложевая;

ул. Марата;

ул. Агеева (ремонт покрытия межрельсового пространства по от ул. Н. Руднева до ул. Тимирязева);

ул. М. Горького (пос. Косая Гора);

ул. Демешковская (пос. Косая Гора);

ул. Чмутова;

ул. Ликбеза;

ул. Тимирязева;

Павшинский мост;

ул. Тимирязева.

Также будут отремонтированы ограждения по ул. Скуратовской.