Суд закрыл бывший Дом пионеров в Щекино

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В этом здании теперь располагается торговый центр, который не прошел проверку на соблюдение правил пожарной безопасности.

Прокуратура совместно с сотрудниками МСЧ России по Тульской области проверили соблюдение правил пожарной безопасности в торговом центре в Щекино на ул. Советской, 38.

В двухэтажном бывшем Доме пионеров теперь располагаются торговые точки, швейные мастерские, класс английского языка, где занимаются маленькие дети, а также жилые спальные помещения и столовая. Цокольный этаж здания заняли швейная мастерская и склад продукции и сырья.

В ходе проверки были выявлены грубые нарушения требований законодательства о пожарной безопасности:

в помещениях неисправна автоматическая пожарная сигнализация;

в здании отсутствуют противопожарные перегородки между помещениями разных классов по функциональной пожарной опасности;

с северной стороны здания, у входа в столовую, хранятся три газовых баллона по 50 л;

эвакуационные выходы с правой и левой лестницы со второго этажа здания не соответствуют требованиям пожарной безопасности по ширине;

лестничные марши и коридоры со второго этажа здания загромождены;

отделка путей эвакуации выполнена без нормированных пределов пожарной опасности;

во всех помещениях здания отсутствуют знаки пожарной безопасности, планы эвакуации, эксплуатируются светильники со снятыми колпаками защитного исполнения, используется электропроводка с видимыми нарушениями изоляции;

система АПС, внутренний противопожарный водопровод не исправны, а также на объекте отсутствует исполнительная документация;

пути эвакуации по лестничным маршам и коридорам захламлены, отсутствуют огнезащитная обработка сгораемых конструкций чердачного помещения, необходимое количество огнетушителей;

Выходы на чердак из лестничных клеток не оборудованы противопожарными люками второго типа.

По результатам проверки прокурор направил в суд иск с требованием немедленно приостановить деятельность торгового центра до полного устранения выявленных нарушений.

25 апреля Щекинский районный суд требования прокурора удовлетворил. Решение суда обращено к немедленному исполнению.