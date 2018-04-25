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Суд закрыл бывший Дом пионеров в Щекино
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Суд закрыл бывший Дом пионеров в Щекино

В этом здании теперь располагается торговый центр, который не прошел проверку на соблюдение правил пожарной безопасности.

Прокуратура совместно с сотрудниками МСЧ России по Тульской области проверили соблюдение правил пожарной безопасности в торговом центре в Щекино на ул. Советской, 38.

В двухэтажном бывшем Доме пионеров теперь располагаются торговые точки, швейные мастерские, класс английского языка, где занимаются маленькие дети, а также жилые спальные помещения и столовая. Цокольный этаж здания заняли швейная мастерская и склад продукции и сырья.

В ходе проверки были выявлены грубые нарушения требований законодательства о пожарной безопасности:

  • в помещениях неисправна автоматическая пожарная сигнализация;
  • в здании отсутствуют противопожарные перегородки между помещениями разных классов по функциональной пожарной опасности;
  • с северной стороны здания, у входа в столовую, хранятся три газовых баллона по 50 л;
  • эвакуационные выходы с правой и левой лестницы со второго этажа здания не соответствуют требованиям пожарной безопасности по ширине;
  • лестничные марши и коридоры со второго этажа здания загромождены;
  • отделка путей эвакуации выполнена без нормированных пределов пожарной опасности; 
  • во всех помещениях здания отсутствуют знаки пожарной безопасности, планы эвакуации, эксплуатируются светильники со снятыми колпаками защитного исполнения, используется электропроводка с видимыми нарушениями изоляции;
  • система АПС, внутренний противопожарный водопровод не исправны, а также на объекте отсутствует исполнительная документация;
  • пути эвакуации по лестничным маршам и коридорам захламлены, отсутствуют огнезащитная обработка сгораемых конструкций чердачного помещения, необходимое количество огнетушителей;
  • Выходы на чердак из лестничных клеток не оборудованы противопожарными люками второго типа.

По результатам проверки прокурор направил в суд иск с требованием немедленно приостановить деятельность торгового центра до полного устранения выявленных нарушений.

25 апреля Щекинский районный суд требования прокурора удовлетворил. Решение суда обращено к немедленному исполнению.

Сюжет: Масштабная проверка ТЦ в Туле
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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:48 +1
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