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На границе с Украиной таможенники нашли контрабандный тульский самовар
Фото Южной оперативной таможни.

На границе с Украиной таможенники нашли контрабандный тульский самовар

Самовар оказался выпуска 1905-1913 гг. минимальной стоимостью 100 тыс. руб.

Сотрудники Южной оперативной таможни пресекли попытку контрабандного ввоза в Россию культурных ценностей из Украины – 484 предметов стоимостью 185 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Гражданин Украины на автомобиле Volkswagen Transporter при пересечении государственной границы оформил и предоставил таможенному органу пассажирскую таможенную декларацию, в которой не было информации о товарах, подлежащих обязательному письменному декларированию.

В результате таможенного досмотра в транспортном средстве среди личных вещей обнаружено 484 незадекларированных предмета: самовары, вазы, статуэтки, подстаканники, музыкальная шкатулка, фотоаппарат, флейта, духовой музыкальный инструмент «труба» в футляре, значки и нагрудные знаки и пр.

Водитель заявил, что он занимается розничной торговлей раритетной продукции и приобрел обнаруженные у него предметы на Украине для последующей продажи в Ростове-на-Дону. Он подтвердил, что осознавал ответственность за незаконное перемещение товаров.

Экспертиза показала, что 29 предметов относятся к категории культурных ценностей общей стоимостью около 185 тыс. руб.

Самым ценным был самовар с надписью «Паровая самоварная фабрика И.Ф. Капырзина с сыновьями в Туле», выпуска 1905-1913 гг. минимальной стоимостью 100 тыс. руб.

Российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность за незаконное перемещение через таможенную границу культурных ценностей. 

В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ по факту контрабанды культурных ценностей в крупном размере.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:12 +1
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