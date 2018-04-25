В Туле дом на ул. Немцова украсило патриотическое граффити

Фото Дмитрия Дзюбина.

Дом №6, расположенный на улице Немцова в Туле, украсило патриотическое граффити, посвященное Дню Победы. На своеобразном полотне изображена сцена обороны Тулы — зенитное орудие и солдаты.

Граффити создают московские художники — братья Игорь и Денис Федосенко. Их прадеды воевали во время Великой Отечественной войны, поэтому эта тема для них много значит. Ребят в Тулу пригласило региональное отделение ОНФ.

– Место для граффити выбрано не случайно, — рассказала корреспонденту Myslo представитель ОНФ в Тульской области Мария Церквина. — Рядом с домом располагается спортивный комплекс. Мы надеемся, что школьники, приходя заниматься, будут смотреть на изображение и проникаться патриотизмом, будут помнить нашу историю.

Отметим, что братья Федосенко уже нарисовали граффити в Санкт-Петербурге. Следующими точками станут Курск и Москва.