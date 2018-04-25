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28 апреля стоматологи проверят жителей Тульской области на рак
Фото stkosmeya.ru

28 апреля стоматологи проверят жителей Тульской области на рак

В этот день без предварительной записи все желающие смогут получить консультацию специалиста и пройти обследование на специальном оборудовании.

28 апреля с 9.00 до 15.00 в филиалах Тульской областной стоматологической поликлиники пройдут дни открытых дверей.

В этот день все желающие без предварительной записи смогут пройти профилактический осмотр, обследование с использованием комплекта АФС для ранней диагностики онкологических заболеваний тканей и органов полости рта, а также получить консультацию врача-стоматолога.

Акции состоятся по адресам:

  • Тула, ул. Токарева, 70-а;
  • Алексин, ул. Арматурная, 3-а;
  • Новомосковск, ул. Бережного/Октябрьская, 19/35.

Пациентам необходимо при себе иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:31 +1
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