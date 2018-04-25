В тульской деревне прохожие спасли инвалида из горящего дома

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

24 апреля в 14.13 на пульт «Единой службы спасения» поступило сообщение о возгорании дома в деревне Малевка ГО Тулы . На место происшествия незамедлительно выехали пять пожарных расчетов.

Не дожидаясь прибытия спасателей, житель соседнего дома, Игорь Майборода, увидев, что из окон вырываются языки пламени, поспешил на помощь.

К тому моменту в доме находился пожилой инвалид, и самостоятельно покинуть дом он не мог.

Дочь с мужем были на работе, а внук — в школе.

На подмогу Игорю пришли проезжающие двое молодых людей, случайно проезжавших мимо. Сообща они выбили окно и помогли выбраться дедушке на улицу. Встречал пожарных Игорь Майборода уже один. Молодые люди, не дожидаясь благодарности, уехали по делам.

Пожилой мужчина не пострадал, даже не успел надышаться дымом.

Пожарные прибыли на место происшествия уже в 14.25. Через 12 минут огонь удалось полностью ликвидировать.

В результате пожара сгорела кровля на площади 5 кв. м, сам дом выгорел изнутри.

19-й отряд федеральной противопожарной службы обратился в адрес Главного управления МЧС России по Тульской области с ходатайством о награждении людей, оказавших помощь пострадавшему при пожаре в Малевке.