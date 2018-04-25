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Дюмин: «Я предан Тульской области, но если главнокомандующий прикажет, пойдем на всё»

Дюмин: «Я предан Тульской области, но если главнокомандующий прикажет, пойдем на всё»

Алексей Дюмин прокомментировал информацию о своем возможном назначении на пост министра обороны.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассказал, что не планировал становиться министром обороны. Об этом пишет Life. Ранее о его возможном назначении написали некоторые СМИ.

– Меня народ избрал на пять лет. Как я могу планировать какие-то другие мероприятия? Я предан Тульской области, своим избирателям, которые за меня голосовали. Но если главнокомандующий прикажет, пойдем на всё, — заявил Дюмин.

сегодня, в 15:04 −13
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