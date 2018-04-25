Скандал в Туле: Дом на улице Шевченко принудительно отключили от газоснабжения

Фото Алексея Пирязева.

Вокруг дома № 35 по ул. Шевченко многолюдно: на месте работают сотрудники АО «Тулагоргаз» и полиции. На территории по этому адресу два дома. В одном живет тулячка Анна Быкова с мужем, мамой и 9-летним ребенком, второй дом еще не достроен. Сегодня с утра сотрудники «Тулагоргаза» производят отключение уже построенного и заселенного дома от газоснабжения.

По версии газовиков, туляки незаконно подвели газ от старого дома (там подключение законное) – к новому. Жители же говорят – незаконной врезки не было.

Анна Быкова - Все началось в феврале этого года. 6 числа на территорию нашего дома, за забор, незаконно проникли сотрудники «Межрегионгаза». Нас дома не было. Сотрудники якобы зафиксировали незаконную врезку. В этот же день, примерно через час, приехал участковый вместе с экспертами, которые сообщили, что не зафиксировали незаконной врезки. В понедельник, 23 апреля, был суд между нами и «Межрегионгазом». На заседании подтвердили: никакой незаконной врезки нет. Юрист «Межрегионгаза» забрал исковое заявление.

- Но сегодня все вновь началось… — продолжает Анна Быкова. — В 7.50 я, выйдя из дома, не смогла уехать на работу: мою машину заблокировал автомобиль «Межрегионгаза». Из-за этого я не попала на работу, меня ждали пациенты (я медик). Позже подъехала полиция. Мне сначала сказали, что хотят убрать незаконную газовую врезку, потом — что устранить какую-то аварийную ситуацию… Самое интересное, что у сотрудников в распоряжении было заявление от нас, жильцов, в котором говорилось о наличии в доме аварийной ситуации.

Этот документ датирован 6 февраля 2018 года. После этого возникает вопрос: почему эту аварийную ситуацию не устранили тогда, в феврале, а приехали только два с половиной месяца спустя? Мне не дали ответ.



Сейчас в нашем доме отключают газ. У нас от газа работает плита, мы отапливаем дом с помощью газа. Как будем без него, пока не знаю. Почему все это с нами происходит? Мы исправно платим за газ и никаких проблем раньше не возникало.

У «Газпром Межрегионгаз Тула» другая версия. Сергей Зубарев, начальник отдела по работе с населением «Газпром Межрегионгаз Тула», показал Myslo фотографии, сделанные в феврале этого года.

На них изображены шланги, ведущие в дом № 35 и подключенные к газовому котлу.

Сергей Зубарев - По данному адресу работниками «Газпром Межрегионгаз Тула» был установлен факт самовольного подключения к газопроводу строящегося жилого дома от существующего ранее на ул. Шевченко, 35. В связи с этим была составлена аварийная заявка. Приехавшая на место бригада обнаружила запах газа и зафиксировала утечку в месте самовольного подключения.

- Кустарным способом было подключено шесть газовых котлов для двухэтажного дома, что представляет угрозу для жителей всей улицы. Кроме того, это хищение газа, которое квалифицируется статьей КоАП, а также ч.3 п."б" ст. 158 УК РФ «Кража из газопровода». Мы подали заявление в полицию. Ведется расследование.

Поскольку жители не пускают наших сотрудников на территорию своего землевладения, мы решили ликвидировать самовольное подключение с улицы: разрыть котлован и отключить все домовладение от газа.

Граждане препятствовали доступу к сети газоснабжения, в связи с чем мы были вынуждены обратиться за помощью к полиции.

По поводу суда Зубарев сообщил, что заседание состоялось по другому поводу: о разрешении доступа газовикам на частную территорию, а не о незаконной газовой врезке.

Теперь нарушителям придется выплатить 185 000 рублей. Так специалисты оценивают стоимость похищенного газа. По закону, газовщики могут выставить счет за потребление ресурса за три месяца до обнаружения врезки, исходя из мощности газоиспользующего оборудования.