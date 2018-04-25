Молодые тульские музыканты выступили на Дельфийских играх

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Региональная сборная завоевал две золотые медали, одно серебро и три бронзы.

В Приморском крае завершились XVII Молодежные Дельфийские игры России. Президент Владимир Путин назвал их большим объединяющим событием для творческой молодежи. Состязания проходили в 31 номинации классического, народного и современного искусства.

Участники Дельфийской сборной Тульской области боролись за победу в 12 номинациях и завоевали две золотые медали. Николай Лапухин из Новомосковского музыкального колледжа имени Глинки победил в номинации «Домра». Воспитанница Тульской областной детской музыкальной школы имени Райхеля Иоанна Зубенко стала лучшей в номинации «Народные инструменты».

Серебро в номинации «Скрипка» завоевала Екатерина Щадилова из Тульского колледжа искусств имени Даргомыжского, а обладателями бронзовых медалей стали Артём Поставнин из Новомосковска, выступавший в номинации «Классическая гитара» и тулячка Валентина Зенкова, играющая на домре.

Кроме того, дипломами были отмечены Виолетта Симонова из Тульского областного колледжа культуры и искусства, выступавшая в открытой номинации, саксофонист Иван Бобриков из Кимовска и Артём Поставнин.