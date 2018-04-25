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Житель Киреевска заплатит 700 тысяч рублей за попытку подкупить полицейского

Житель Киреевска заплатит 700 тысяч рублей за попытку подкупить полицейского

Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина предлагал взятку инспектору ДПС.

Киреевский районный суд вынес обвинительный приговор 40-летнему местному жителю, обвиняемому в даче взятки сотруднику ГИБДД.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, 9 марта, будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина предлагал деньги инспектору дорожно-патрульной службы.

В служебном кабинете здания ГИБДД ОМВД России по Киреевскому району, не желая быть привлеченным к ответственности за нарушение ПДД и оставление места аварии, фигурант передал полицейскому 25 тысяч рублей, после чего был задержан.

Суд назначил взяткодателю наказание в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:17 +2
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Место
Тульская областьКиреевск

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