Житель Киреевска заплатит 700 тысяч рублей за попытку подкупить полицейского

Киреевский районный суд вынес обвинительный приговор 40-летнему местному жителю, обвиняемому в даче взятки сотруднику ГИБДД.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, 9 марта, будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина предлагал деньги инспектору дорожно-патрульной службы.

В служебном кабинете здания ГИБДД ОМВД России по Киреевскому району, не желая быть привлеченным к ответственности за нарушение ПДД и оставление места аварии, фигурант передал полицейскому 25 тысяч рублей, после чего был задержан.

Суд назначил взяткодателю наказание в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей.