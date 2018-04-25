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Где 26 апреля в Туле не будет воды
Фото freepublish.info.

Где 26 апреля в Туле не будет воды

Публикуем полный список адресов.

26 апреля специалисты АО «Тулагорводоканал» будут проводить в областной столице плановые ремонтные работы сразу на нескольких объектах. До окончания работ водоснабжение будет отключено по нескольким адресам:

  • пр.Ленина, 82, 84, 84 к. 1, 84-в, 84-г, 84-д, 89, 91;
  • ул. Ф.Энгельса, 155, 157;
  • ул. Дементьева, 29, 31, 33, 35;
  • ул. Кутузова, 41 к. 2;
  • ул. Баженова, 40-а;
  • ул. Токарева, 63, 65, 67, 69, 70-а, 71, 73, 73-а, 75, 76, 78, 78-б, 86-а, 86-б, 86-в;
  • ул. Железнодорожная, 28, 28-а, 34, 36, 38, 38-а, 38-б, 40, 40-а;
  • ул. Комсомольская, 167, 167-а, 171, 226-а, 226 к. 1, 226 к. 2, 228, 230, 232;
  • Промышленный проезд, 32,36;
  • Кирпичный переулок, 23, 25, 27, 32, 34;
  • п. Иншинский;
  • с. Хрущево;
  • п. Барсуки.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:38 +1
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