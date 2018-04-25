В Тульской области откроется горячая линия по профилактике клещевых инфекций

В Тульской области из-за благоприятных климатических условий активизируются насекомые, в том числе клещи. Они являются переносчиками инфекционных заболеваний: иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ), гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ), моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ).

Управление Роспотребнадзора по Тульской области с 1 по 15 мая организует горячую линию по профилактике клещевых инфекций. Специалисты Управления и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» ответят на вопросы по правилам индивидуальной защиты от нападения клещей, что делать и куда обращаться в случае обнаружения клеща на теле, где можно исследовать клеща на наличие в нем возбудителей и т.д.

Консультацию специалистов можно получить с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 до 13.00) по телефонам:

в Туле и Киреевском районе: 37-07-06, 37-31-94, 37-33-25, 22-37-56;

в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах: 8(48753) 4-09-09, 8(48753) 4-09-07;

в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах: 8(48741) 6-54-56;

в Новомосковске, Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах: 8(48762) 6-45-81, 6-50-70;

в Суворовском, Белевском, Одоевском и Дубенском районах: 8(48742) 4-16-10, 8(48763) 2-48-96;

в Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах: 8(48751) 5-33-81, 8(48755) 22-0-66.

Также получить консультацию специалиста можно в режиме онлайн - по электронной почте: epid@71.rospotrebnadzor.ru и epid.fbuz@mail.ru.