Сотрудник тульской Росгвардии потушил пожар в пятиэтажке

В Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Тульской области поступило благодарственное обращение от тулячки. Она выразила благодарность своему соседу, сотруднику Росгвардии, который самостоятельно потушил пожар на первом этаже пятиэтажного дома на улице Оружейной.

Находясь дома, командир отделения вневедомственной охраны Евгений Траханов услышал громкий хлопок и грохот в подъезде. Выйдя из квартиры, мужчина оказался на задымленной от пожара лестничной площадке.

Евгений обнаружил источник пожара — горели почтовые ящики, огонь от которых тянулся к общедомовой газовой трубе.

Предвидя возможные последствия трагедии, сотрудник незамедлительно начал тушить пожар. На это ушло 15 минут, никто из жителей подъезда, в том числе сам сотрудник, не пострадал.

Примечательно, что пожар произошел еще 22 декабря. Однако сам Евгений Траханов о своем поступке никому не рассказал. Об этом стало известно только от благодарной соседки.