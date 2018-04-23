В мае должностные лица Правительства Тульской области проведут приёмы граждан

Необходима предварительная запись по телефону или через портал «Открытый регион».

Утверждён график личных приёмов руководителей подразделений областного правительства на май. Предварительная запись проводится по телефону: 30-62-75 и на портале «Открытый регион 71».

В четверг, 3 мая, с 10.00 до 15.00 приём будет вести Людмила Муратова – заместитель начальника государственной жилищной инспекции Тульской области. На следующий день, с 10.00 до 17.00 туляки смогут пообщаться с председателем регионального комитета по развитию туризма Владимиром Аллахвердовым.

В понедельник, 7 мая, с 12.00 до 17.00 приём граждан проведёт Денис Горецкий – начальник инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия.

В четверг, 10 мая, с 12 до 15 часов туляков будет принимать министр транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник, а в 11 мая с 10.00 до 17.00 на вопросы граждан ответит Елена Чеботарева – начальник службы по организационному обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области.

В понедельник, 14 мая, с 10.00 до 17.00 в приёмной дежурит министр культуры Татьяна Рыбкина, а 15 мая, с 10.00 до 15.00 можно будет задать вопросы министру труда и социальной защиты Андрею Филиппову.

16 мая, с 10.00 до 15.00 приём проведёт заместитель министра – директор департамента жилищно-коммунального комплекса министерства строительства и ЖКХ Олег Дючков, а 17 мая, в это же время, туляки смогут попасть к руководителю областного Минздрава Андрею Третьякову.

18 мая, с 10.00 до 17.00 граждан будет принимать главный государственный инженер-инспектор Тульской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Андрей Клещёв, а 21 мая, в то же время – министр имущественных и земельных отношений Михаил Пантелеев.

23 мая с 10.00 до 12.00 приём будет проводить заместитель губернатора Тульской области – руководитель аппарата регионального правительства Галина Якушкина, а 24 мая, с 10.00 до 15.00 – министр образования Оксана Осташко.

25 мая с 10.00 до 17.00 жители региона смогут попасть на приём к министру строительства и ЖКХ Элеоноре Шевченко, а 28 мая приём будет проводить начальник областной Госжилинспекции Алексей Бирюлин.

29 мая, с 10.00 до 15.00 приём проведёт заместитель министра – директор департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области Инна Щербакова, 30 мая, в то же время – замминистра здравоохранения Татьяна Семина.

31 мая, с 10 до 15 часов в приёмной Правительства Тульской области будет работать председатель регионального комитета по тарифам Дмитрий Васин.