Банк России обучает тульских пенсионеров финансовой грамоте

Как отличить настоящую купюру от фальшивой, можно ли отказаться от навязанной страховки, безопасно ли пользоваться банковскими картами, и почему от мошенников чаще всего страдают пожилые люди?

Об этом члены общественной организации «Тульский региональный союз пенсионеров» узнают во время курса занятий «Финансовый ликбез», организованного тульским отделением Банка России.

Во время экскурсии по музейному фонду Отделения пенсионерам демонстрируют коллекцию денежных знаков России и других государств. Затем гостей ждёт лекция – много новой полезной информации о мире финансов.

Чтобы принять участие в занятиях по финансовой грамотности, необходимо записаться по телефонам: 32-50-51 и 32-52-96.

Мероприятия проводятся для групп от 10 до 20 человек. Участие бесплатное. Для прохода в здание банка необходимо иметь при себе паспорт.