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Погода в Туле 24 апреля: до 13 градусов тепла, без осадков

Погода в Туле 24 апреля: до 13 градусов тепла, без осадков

Синоптики обещают переменную облачность и пониженное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе ожидается переменная облачность.

Осадков не предвидится. Ветер ночью переменный 2-7 м/с, днем юго-западный, до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -5 до нуля, днём – от +8 до +13 градусов. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +3
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