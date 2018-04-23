Погода в Туле 24 апреля: до 13 градусов тепла, без осадков

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе ожидается переменная облачность.

Осадков не предвидится. Ветер ночью переменный 2-7 м/с, днем юго-западный, до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -5 до нуля, днём – от +8 до +13 градусов. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.