Где в Туле отключат электричество 24 апреля
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов будут обесточены дома по следующим адресам:
- ул. Мира, 14, 16,
- ул. Белкина, 2, 4, 4-б, 8-б, 3-21 (нечётн.),
- ул. Болдина, 11,
- пер. Стандартный, 2-13,
- ул. Металлургов, 49-а, 47, 53, 49, 49-б, 51, 51-а, 47-а, 49-в,
- 2-й пр-д Металлургов, 9, 5, 13, 3,
- Новомосковское шоссе, 16, 6, 8,
- ул. М. Тореза, 7, 1-а, 7-а, 1, 3, 18, 20, 12, 7, 14, 9-а, 4, 16,
- ул. Жаворонкова, 1,
- п. Горелки: ул. Горельская, 34-94 (чётн.), 19-33 (нечётн.),
- 1-й-4-й Горельские пр-ды,
- ул. Энтузиастов, 28-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.),
- 2-й Горельский пр-д, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.),
- 3-й Горельский пр-д, 1-10,
- 5-й Горельский пр-д, 6, 7,
- ул. Тульского рабочего полка, 22-70 (чётн.),
- ул. Болдина, 51-55 (нечётн.),
- ул. 2-я Трубная, 1, 3, 2-6 (чётн.),
- ул. 2-я Озёрная, 2-12 (чётн.), 1-9 (нечётн.),
- ул. 3-я Озёрная, 2-12 (чётн.), 1-9 (нечётн.),
- ул. Л. Толстого, 38-68 (чётн.), 45-75 (нечётн.),
- ул. Будённого, 32-56 (чётн.), 19-43 (нечётн.),
- пер. Лагерный, 3-27 (нечётн.), 4-26 (чётн.),
- ул. Тимирязева, 28-34 (чётн.), 31, 33,
- ул. Скуратовская, 18-78 (чётн.), 39-87 (нечётн.),
- Скуратово: Щёкинское шоссе, 55,
- п. Рудаково: ул. Советская, 3,
- ул. Трудовая, 10-47,
- ул. Солнечная, 1-27,
- пер. Прохладный, 1-18,
- пер. Лазурный, 3-17,
- пер. Садовый, 1-18,
- пер. Луговой, 1-14,
- п. Первомайский, ул. Щорса,
- ул. Чапаева,
- ул. Ленина,
- ул. Шевченко,
- ул. Пионерская, 1-5,
- Мясново: 2-й Полюсный пр-д, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Чмутова, 85-а, 85-б, 85-г, 85-97 (нечётн.),
- 1-й Полюсный пр-д, 1-5 (нечётн.), 2-8 (чётн.),
- 18-й пр-д, 4-12 (чётн.), 16,
- ул. Болотова, 1-а-д, 2-а-ж, 1-19-а (нечётн.), 2-22 (чётн.),
- ул. Кабакова, 38,
- 6-й пр-д, 1-а-г, 2-а, 2-б, 1-15 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
- ул. Рудная, 11-а,
- ул. Кутузова, 177-181 (нечётн.),
- Епифанское шоссе, 1-25 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
- ул. Дачная, 11-22,
- ул. Бункерная, 1-23 (нечётн.), 2-а-32 (чётн.),
- ул. Серебровская, 39, 41,
- ул. 2-я Зеркальная, 1-12,
- ул. Радищева, 13-19 (нечётн.), 22, 24, 26,
- ул. Болдина, 24, 28.
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