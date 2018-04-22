В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище

фото Дмитрия Черба.

Пока удалось эксгумировать останки четырех солдат вермахта. Всего же предполагается, что там захоронены 52 человека.

В Тульской области 17 апреля стартовала весенняя Вахта памяти Союза Поисковых Отрядов (СПО). Поисковые работы будут проходить одновременно в нескольких районах региона в течении трех недель. За это время поисковики намерены детально обследовать районы, где в 1941-1943 годах шли ожесточенные бои.

Одним из районов, где ведутся работы, стал Алексинский. По словам командира поискового отряда «Штурм» (Тула) Михаила Булдакова, из мемуаров германского военачальника следопы выяснили, что под Алексином в одной из деревень находится кладбище на 52 человека. Сведения передали представителю «Народного союза Германии» в Курске Олегу Чистику. Он принял решение перенести останки.

С прошествии лет кладбище оказалось под частным огородом в одной из деревень района.

Меньше, чем за неделю удалось найти останки четверых. Также в земле обнаружены каски, пуговицы, остатки одежды, фрагменты газеты, керамики, остатки амуниции, крестик на цепочке и даже тыквенное семечко, лежавшее в кармане одного из солдат.

Останки немецких солдат будут перенесены на сборное кладбище в Курскую область.