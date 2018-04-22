новости
новости
Регистрация
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище
фото Дмитрия Черба.

В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище

Пока удалось эксгумировать останки четырех солдат вермахта. Всего же предполагается, что там захоронены 52 человека.

 В Тульской области 17 апреля стартовала весенняя Вахта памяти Союза Поисковых Отрядов (СПО). Поисковые работы будут проходить одновременно в нескольких районах региона в течении трех недель. За это время поисковики намерены детально обследовать районы, где в 1941-1943 годах шли ожесточенные бои.
 
Одним из районов, где ведутся работы, стал Алексинский. По словам командира поискового отряда «Штурм» (Тула) Михаила Булдакова, из мемуаров германского военачальника следопы выяснили, что под Алексином в одной из деревень находится кладбище на 52 человека. Сведения передали представителю «Народного союза Германии» в Курске  Олегу Чистику. Он принял решение перенести останки. 
 
С прошествии лет кладбище оказалось под частным огородом в одной из деревень района.
 
Меньше, чем за неделю удалось найти останки четверых. Также в земле обнаружены каски, пуговицы, остатки одежды, фрагменты газеты, керамики, остатки амуниции, крестик на цепочке и даже тыквенное семечко, лежавшее в кармане одного из солдат.
 
 
Останки немецких солдат будут перенесены на сборное кладбище в Курскую область.
 
Накануне из-за сильного дождя раскопки приостановлены.
 

 

Галерея
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 1
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 2
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 3
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 4
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 5
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 6
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 7
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 8
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 9
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 10
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 11
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 12
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 13
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 14
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 15
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 16
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 17
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 18
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 19
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 20
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 21
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 22
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 23
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 24
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 25
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 26
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 27
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 28
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 29
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 30
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 31
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 32
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 33
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 34
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 35
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 36
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 37
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 38
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 39
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 40
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 41
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 42
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 43
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 44
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 45
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 46
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 47
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 48
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 49
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 50
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 51
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 52
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 53
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 54
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 55
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 56
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 57
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 58
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 59
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 60
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 61
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 62
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 63
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 64
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 65
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 66
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 67
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 68
В Алексинском районе на частном огороде обнаружено немецкое кладбище, Фото: 69
показать все фотографии
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:34 +7
Другие статьи по темам
Событие
археологические раскопкиВахта Памяти
Место
Тульская областьАлексин
Прочее
немецкое кладбище

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Порыв на Масловском водозаборе в Туле произошел из-за удара молнии в ЛЭП
Порыв на Масловском водозаборе в Туле произошел из-за удара молнии в ЛЭП
«Арсенал» сыграл вничью с «Зенитом»: 3:3
«Арсенал» сыграл вничью с «Зенитом»: 3:3
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.