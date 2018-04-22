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Из-за непогоды в Тульской области без электричества остаются 1500 человек
фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Из-за непогоды в Тульской области без электричества остаются 1500 человек

На данный момент в ликвидации последствий прохождения циклона и восстановления энергоснабжения привлечено 87 человек и 36 единиц техники.

22 апреля по состоянию на 16.00 в результате штормового ветра и дождя в Тульской области нарушено энергоснабжение в 6 районах, порядка 28 населенных пунктов с населением свыше 1500 человек, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
 
В регионе повалено 39 деревьев, частично разрушены кровли 11 зданий.
 
 
На данный момент в ликвидации последствий прохождения циклона и восстановления энергоснабжения привлечено 87 человек и 36 единиц техники, в том числе от МЧС России 30 человек и 10 единиц техники.
 
 
От энергетиков задействована 21 бригада. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.
 
 
Обстановка на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области и правительства Тульской области.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 18:25 +2
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