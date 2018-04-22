новости
новости
Регистрация
Жители южной Тулы могут бесплатно получить питьевую воду

Жители южной Тулы могут бесплатно получить питьевую воду

Также организован подвоз технической воды.

Как сообщили Myslo в пресс-службе администрации Тулы, для обеспечения жителей южной части города водой организован подвоз питьевой воды силами Центра гражданской защиты и спасательных работ в районе рынка «Салют». 
 
Кроме того, жители могут бесплатно получить питьевую воду в киосках продажи воды «Губернский колодезь». Такая услуга доступна во всех киосках, расположенных от ул. Гоголевская до п. Скуратовский. Адреса киосков:
 
ул. Н.Руднева, пр. Ленина, д. 131, д. 143, ул. Прокудина, Смидович, Циолковского, Мира, пр-т Ленина, д. 74, Рязанская, д. 32, Макаренко, д. 16, ул. Ф. Энгельса. 
 
Подвоз технической воды организован по следующим адресам: 
 
- поселок Менделеевский, ул. Ленина, д.2; 
- ул. Мира, д. 14; 
- п. Косая Гора, ул. Октябрьская, д. 1. 
 
Напомним, Южная часть Тулы продолжает оставаться без холодного водоснабжения. В пресс-службе администрации рассказали, что стало причиной аварии:
 
«В ночь с 21 на 22 апреля во время урагана молния попала в опору ЛЭП, в результате чего произошло короткое замыкание на Масловском водозаборе, а после последовал гидроудар. В итоге был поврежден участок трубопровода диаметром 800 мм». 
 
В настоящее время линия электропередач восстановлена, ведутся работы по ликвидации порыва трубопровода. На месте работают 30 сотрудников АО «Тулагорводоканал» и 8 единиц техники.
 

Ожидаемое время ликвидации аварийной ситуации – 21.00 22 апреля. 

После промывки системы и заполнения трассы вода поступит в жилые дома, ожидаемое время подачи воды потребителям – 00.00. 
В жилых домах, попавших в зону аварийного отключения, подача воды осуществляется с пониженным давлением. В шести медицинских учреждениях южной части города вода также поступает с пониженным давлением, сотрудники учреждений сделали запас воды. 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 18:37 +3
Другие статьи по темам
Событие
нет воды
Место
Тула
Прочее
питьевая вода

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Плеханово жители многоэтажки вторые сутки остаются без газа
В Плеханово жители многоэтажки вторые сутки остаются без газа
Из-за непогоды в Тульской области без электричества остаются 1500 человек
Из-за непогоды в Тульской области без электричества остаются 1500 человек
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.