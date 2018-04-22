Жители южной Тулы могут бесплатно получить питьевую воду

Как сообщили Myslo в пресс-службе администрации Тулы, для обеспечения жителей южной части города водой организован подвоз питьевой воды силами Центра гражданской защиты и спасательных работ в районе рынка «Салют».

Кроме того, жители могут бесплатно получить питьевую воду в киосках продажи воды «Губернский колодезь». Такая услуга доступна во всех киосках, расположенных от ул. Гоголевская до п. Скуратовский. Адреса киосков:

ул. Н.Руднева, пр. Ленина, д. 131, д. 143, ул. Прокудина, Смидович, Циолковского, Мира, пр-т Ленина, д. 74, Рязанская, д. 32, Макаренко, д. 16, ул. Ф. Энгельса.

Подвоз технической воды организован по следующим адресам:

- поселок Менделеевский, ул. Ленина, д.2;

- ул. Мира, д. 14;

- п. Косая Гора, ул. Октябрьская, д. 1.

Напомним, Южная часть Тулы продолжает оставаться без холодного водоснабжения. В пресс-службе администрации рассказали, что стало причиной аварии:

«В ночь с 21 на 22 апреля во время урагана молния попала в опору ЛЭП, в результате чего произошло короткое замыкание на Масловском водозаборе, а после последовал гидроудар. В итоге был поврежден участок трубопровода диаметром 800 мм».

В настоящее время линия электропередач восстановлена, ведутся работы по ликвидации порыва трубопровода. На месте работают 30 сотрудников АО «Тулагорводоканал» и 8 единиц техники.

Ожидаемое время ликвидации аварийной ситуации – 21.00 22 апреля.

После промывки системы и заполнения трассы вода поступит в жилые дома, ожидаемое время подачи воды потребителям – 00.00.

В жилых домах, попавших в зону аварийного отключения, подача воды осуществляется с пониженным давлением. В шести медицинских учреждениях южной части города вода также поступает с пониженным давлением, сотрудники учреждений сделали запас воды.