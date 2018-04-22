Жители южной Тулы могут бесплатно получить питьевую воду
Также организован подвоз технической воды.
Как сообщили Myslo в пресс-службе администрации Тулы, для обеспечения жителей южной части города водой организован подвоз питьевой воды силами Центра гражданской защиты и спасательных работ в районе рынка «Салют».
Кроме того, жители могут бесплатно получить питьевую воду в киосках продажи воды «Губернский колодезь». Такая услуга доступна во всех киосках, расположенных от ул. Гоголевская до п. Скуратовский. Адреса киосков:
ул. Н.Руднева, пр. Ленина, д. 131, д. 143, ул. Прокудина, Смидович, Циолковского, Мира, пр-т Ленина, д. 74, Рязанская, д. 32, Макаренко, д. 16, ул. Ф. Энгельса.
Подвоз технической воды организован по следующим адресам:
- поселок Менделеевский, ул. Ленина, д.2;
- ул. Мира, д. 14;
- п. Косая Гора, ул. Октябрьская, д. 1.
Напомним, Южная часть Тулы продолжает оставаться без холодного водоснабжения. В пресс-службе администрации рассказали, что стало причиной аварии:
«В ночь с 21 на 22 апреля во время урагана молния попала в опору ЛЭП, в результате чего произошло короткое замыкание на Масловском водозаборе, а после последовал гидроудар. В итоге был поврежден участок трубопровода диаметром 800 мм».
В настоящее время линия электропередач восстановлена, ведутся работы по ликвидации порыва трубопровода. На месте работают 30 сотрудников АО «Тулагорводоканал» и 8 единиц техники.
Ожидаемое время ликвидации аварийной ситуации – 21.00 22 апреля.
После промывки системы и заполнения трассы вода поступит в жилые дома, ожидаемое время подачи воды потребителям – 00.00.
В жилых домах, попавших в зону аварийного отключения, подача воды осуществляется с пониженным давлением. В шести медицинских учреждениях южной части города вода также поступает с пониженным давлением, сотрудники учреждений сделали запас воды.
Другие статьи по темам
Событие
Место
Прочее