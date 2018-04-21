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В Туле начали наносить дорожную разметку
Фото администрации Тулы.

В Туле начали наносить дорожную разметку

20 апреля стартовали работы по нанесению дорожной разметки на улицах города.

До 9 мая планируется завершить эту работу по городским магистралям - Красноармейский проспект, проспект Ленина, ул. Советская, Октябрьская. Затем, после окончания ремонта дорожного покрытия, нанесут разметку на второстепенные дороги города. 

Всего в этом году на дорожную разметку направят порядка 30 млн рублей. Кроме того, восстановление разметки будет проведено и в рамках гарантийных обязательств подрядных организаций.

сегодня, в 19:52 0
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