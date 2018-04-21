В Туле начали наносить дорожную разметку

Фото администрации Тулы.

До 9 мая планируется завершить эту работу по городским магистралям - Красноармейский проспект, проспект Ленина, ул. Советская, Октябрьская. Затем, после окончания ремонта дорожного покрытия, нанесут разметку на второстепенные дороги города.

Всего в этом году на дорожную разметку направят порядка 30 млн рублей. Кроме того, восстановление разметки будет проведено и в рамках гарантийных обязательств подрядных организаций.