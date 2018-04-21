В Туле задержан квартирный вор

Похититель обокрал квартиру в Пролетарском округе. Его уже задержала полиция.

30-летний, безработный, ранее судимый мужчин, узнав, что владелица жилья долго находится в отъезде, проник в ее квартиру и с целью сбыта забрал оттуда имущество на сумму 33 тысячи рублей.

При проведении оперативных мероприятий злоумышленник был установлен и задержан сотрудниками полиции. Мужчина признался в содеянном. В УМВД России по г. Туле возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ «Кража».