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В Туле задержан квартирный вор

В Туле задержан квартирный вор

Похититель обокрал квартиру в Пролетарском округе. Его уже задержала полиция.

30-летний, безработный, ранее судимый мужчин, узнав, что владелица жилья долго находится в отъезде, проник в ее квартиру и с целью сбыта забрал оттуда имущество на сумму 33 тысячи рублей. 

При проведении оперативных мероприятий злоумышленник был установлен и задержан сотрудниками полиции. Мужчина признался в содеянном. В УМВД России по г. Туле возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ «Кража».

сегодня, в 18:50 +1
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