Тульскую велогонщицу насмерть сбили в Краснодарском крае

Фото из соцсетей.

Лидии Плужниковой было всего 24 года.

Тульская велогонщица Лидия Плужникова погибла в результате ДТП. Об этом сообщается на сайте Федерации велосипедного спорта России.

В субботу, 21 апреля, 24-летняя девушка ехала на велосипеде и была сбита в Архипо-Осиповке выехавшим на встречную полосу автомобилем, за рулем которого находился 17-летний водитель без прав на вождение. Врачи пытались спасти жизнь гонщицы, но она получила травмы несовместимые с жизнью.

Президент ФВСР Вячеслав Екимов:

- Приносим свои глубокие соболезнования семье, близким, друзьям, коллегам Лидии Плужниковой. Мы намерены участвовать в расследовании случившегося.