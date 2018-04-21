новости
новости
Регистрация
Тульскую велогонщицу насмерть сбили в Краснодарском крае
Фото из соцсетей.

Тульскую велогонщицу насмерть сбили в Краснодарском крае

Лидии Плужниковой было всего 24 года.

Тульская велогонщица Лидия Плужникова погибла в результате ДТП. Об этом сообщается на сайте Федерации велосипедного спорта России.

В субботу, 21 апреля, 24-летняя девушка ехала на велосипеде и была сбита в Архипо-Осиповке выехавшим на встречную полосу автомобилем, за рулем которого находился 17-летний водитель без прав на вождение. Врачи пытались спасти жизнь гонщицы, но она получила травмы несовместимые с жизнью.

Президент ФВСР Вячеслав Екимов:

- Приносим свои глубокие соболезнования семье, близким, друзьям, коллегам Лидии Плужниковой. Мы намерены участвовать в расследовании случившегося.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 20:32 0
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Люди
Лидия Плужникова
Место
Тула
Прочее
погиблавелогонщица

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Более 6000 жителей Тульской области из-за непогоды остались без электричества
Более 6000 жителей Тульской области из-за непогоды остались без электричества
В Туле начали наносить дорожную разметку
В Туле начали наносить дорожную разметку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.