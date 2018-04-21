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Тульскую велогонщицу насмерть сбили в Краснодарском крае
Лидии Плужниковой было всего 24 года.
Тульская велогонщица Лидия Плужникова погибла в результате ДТП. Об этом сообщается на сайте Федерации велосипедного спорта России.
В субботу, 21 апреля, 24-летняя девушка ехала на велосипеде и была сбита в Архипо-Осиповке выехавшим на встречную полосу автомобилем, за рулем которого находился 17-летний водитель без прав на вождение. Врачи пытались спасти жизнь гонщицы, но она получила травмы несовместимые с жизнью.
Президент ФВСР Вячеслав Екимов:
- Приносим свои глубокие соболезнования семье, близким, друзьям, коллегам Лидии Плужниковой. Мы намерены участвовать в расследовании случившегося.
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