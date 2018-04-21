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Творческие коллективы Тулы порадовали участников субботника
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Творческие коллективы Тулы порадовали участников субботника

Концертные программы проходят в местах массового проведения работ в каждом территориальном округе.

Напомним, сегодня, 21 апреля, в Туле проходит первый в году общеобластной субботник. Поддержать трудовой настрой участникам субботника помогают тульские творческие коллективы, которые подготовили насыщенную праздничную программу для всех участников общегородской акции чистоты. 

Выступления творческих коллективов проходят на пяти площадках: 

В Пролетарском округе это березовая роща на ул. Калинина. 

В Зареченском округе – Баташевский сад (со стороны ул. Токарева). 

Центральный округ – ул. Новомосковская, 11а. 

Советский округ – вход в ЦПКиО со стороны ул. Жаворонкова. 

Привокзальный округ – интерактивный парк «Рубеж обороны» (ул. Маршала Жукова). 

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сегодня, в 16:38 0
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