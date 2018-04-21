Творческие коллективы Тулы порадовали участников субботника
Концертные программы проходят в местах массового проведения работ в каждом территориальном округе.
Напомним, сегодня, 21 апреля, в Туле проходит первый в году общеобластной субботник. Поддержать трудовой настрой участникам субботника помогают тульские творческие коллективы, которые подготовили насыщенную праздничную программу для всех участников общегородской акции чистоты.
Выступления творческих коллективов проходят на пяти площадках:
В Пролетарском округе это березовая роща на ул. Калинина.
В Зареченском округе – Баташевский сад (со стороны ул. Токарева).
Центральный округ – ул. Новомосковская, 11а.
Советский округ – вход в ЦПКиО со стороны ул. Жаворонкова.
Привокзальный округ – интерактивный парк «Рубеж обороны» (ул. Маршала Жукова).