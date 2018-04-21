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В Туле проходит фестиваль моды и красоты Fashion Style-2018
Фото Алексея Пирязева.

В Туле проходит фестиваль моды и красоты Fashion Style-2018

20-21 апреля в Доме дворянского собрания встретились начинающие дизайнеры со всей страны.

Основная задача фестиваля – предоставить возможность молодым брендам продемонстрировать свои коллекции на профессиональной площадке и получить оценку экспертов индустрии моды. FASHION STYLE выступает в качестве start-up площадки для начинающих дизайнеров, открывает новые имена широкой публике и способствует их продвижению.

Фестиваль длится два дня, один из которых полностью посвящен детской и подростковой моде. По итогам конкурсов будут выбраны лучшие коллекции. Победители получат возможность принять участие в финале международного конкурса «Русский силуэт», который пройдет в Москве осенью 2018 года, а также продемонстрировать свои коллекции на Международной Неделе моды в Москве.

С каждым годом фестиваль приобретает все большую популярность: увеличивается количество участников, конкурсная программа становится более обширной. В рамках VI Всероссийского фестиваля моды и красоты Fashion-Style-2018 на суд жюри и зрителей представлены работы 30 талантливых дизайнеров из одиннадцати городов России: Тулы, Королева, Липецка, Москвы, Орла, Ельца, Ростова-на-Дону, Пятигорска, Рязани, Ярославля и Санкт-Петербурга. А также из Луганска и республики Беларусь.

Подробный отчет с мероприятия, а также большой фоторепортаж - позже на Myslo. А пока предлагаем вам насладиться несколькими удачными образами молодых дизайнеров. 

сегодня, в 15:34 −1
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