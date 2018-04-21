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На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов
Фоторепортаж Дмитрия Дзюбина.

На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов

До конца года здесь появится аллея из 350 новых деревьев.

В каждом округе Тулы сегодня, 21 апреля, сотни горожан вышли на субботник. В Привокзальном округе часть работ по уборке и благоустройству территорий прошла на въездной улице в город — ул. Чмутова.

Здесь сотрудники территориального управления и администрации города посадили 50 красных и остролистных кленов. Подготовительная работа началась еще вчера: часть больных деревьев удалили, выкорчевали пни, собрали ветки, весь мусор сегодня вывез ломовоз.

Также во время субботника был собран летучий мусор и очищен от пескосмеси тротуар.

Вместе с сотрудниками администрации на субботник вышел начальник главного управления по Привокзальному округу Тулы Евгений Пятисоцков.

Евгений Пятисоцков

- По президентской программе «Безопасные и качественные дороги” на ремонт въездной дороги в Тулу по ул. Чмутова в этом году будет выделено 40 млн рублей из федерального бюджета. Дорога будет полностью заасфальтирована, также определен перечень тротуаров, которые будут построены. Этот список сформирован на основе обращения жителей.

Дороги — это основная проблема, с которой жители Мясново приходят на прием в территориальное управление. В прошлом году по обращению жителей мы отсыпали часть дорог, а в ближайшее время пройдут работы на ул. Нижняя Студенка.

В конце прошлого года от жителей домов по ул. Чмутова поступили обращения по поводу больных деревьев, нависающих над тротуарами и дорогой.

120 старых больных деревьев были удалены.

В этом году на их месте появится аллея из 350 кленов.

Первые деревья вдоль проезжей части по ул. Чмутова были высажены еще прошлой осенью. До конца текущего года работы по высадке деревьев будут закончены.

Новая аллея помимо эстетической функции будет выполнять еще одну — защищать жителей окрестных домов от шума и пыли с проезжей части.

Сегодня субботник прошел на участке от дома № 59 до 83, а уже в течение следующей недели силами главного управления по Привокзальному округу и сервисным центром Тулы порядок наведут на всей улице.

Галерея
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 1
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 2
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 3
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 4
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 5
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 6
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 7
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 8
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 9
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 10
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 11
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 12
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 13
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 14
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 15
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 16
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 17
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 18
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 19
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 20
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 21
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 22
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 23
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 24
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 25
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 26
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 27
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 28
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 29
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 30
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 31
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 32
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 33
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 34
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 35
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 36
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 37
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 38
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 39
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 40
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 41
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 42
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 43
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 44
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 45
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 46
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 47
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 48
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 49
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 50
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 51
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 52
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 53
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 54
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 55
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 56
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 57
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 58
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 59
На ул. Чмутова в Туле высадили 50 кленов, Фото: 60
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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:37 +2
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